Стало известно, о чём Джонсон будет говорить с Путиным

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ближайшие дни намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Украине, а также посетить страны Восточной Европы. Об этом заявила представитель Даунинг-стрит, пишет Reuters.

Премьер-министр полон решимости усилить дипломатические стремления и сдерживание, чтобы избежать кровопролития в Европе, — цитирует агентство слова пресс-секретаря премьера.

По её словам, разговор Путина и Джонсона состоится в течение «этой недели» и в ходе разговора премьер снова заявит о необходимости того, «чтобы Россия отступила и действовала дипломатично».

Источники ТАСС сообщили, что на переговоры в Россию приедет глава британского МИД Лиз Трасс. По данным издания, инициатором встречи выступила сама министр, Москва согласилась на переговоры между Трасс и Сергеем Лавровым, они состоятся в феврале.

Также Москву посетит министр обороны Британии Бен Уоллес. Он сначала пригласил в Лондон своего российского коллегу Сергея Шойгу для обсуждения ситуации вокруг Украины, но российский министр предложил провести встречу в Москве, на что Уоллес согласился. При этом глава британского Минобороны заявил, что не надеется на прорыв в отношениях между странами, но намерен остановить возможное вторжение России на Украину.

Ранее сообщалось, что МИД Великобритании намерен ужесточить санкционный режим в отношении России. Новые ограничения Форин-офис должен огласить 31 января.