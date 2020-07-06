США положительно отреагировали на санкционную политику Великобритании

https://static.news.ru/photo/533936d0-bfbb-11ea-8b6e-fa163e074e61_660.jpg Стивен Мнучин Фото: twitter.com/stevenmnuchin1

Министр финансов США Стивен Мнучин поприветствовал независимый режим санкций Великобритании за нарушения прав человека.

Использование нашими странами этих важных инструментов жизненно необходимо для привлечения к ответственности недобросовестных игроков за их действия, — написал он в своём Twitter-аккаунте.

The U.S. welcomes the U.K.âs newly established Global Human Rights sanctions regime which strengthens the fight against human rights abuse around the world. Our countriesâ use of these important tools is vital to holding bad actors accountable for their actions. — Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) July 6, 2020

Также на новую политику отреагировал и госсекретарь США Майк Помпео. Он заявил, что данный режим символизирует начало новой эры санкционной политики Великобритании и сотрудничества двух демократий.

Новые возможности Великобритании дополнят усилия Соединённых Штатов и Канады, расширят возможности для совместных действий. Соединённые Штаты продолжать искать новых союзников и партнёров, чтобы совместно применять все имеющиеся инструменты в целях перекрытия доступа к американским и международным финансовым системам всем тем, кто причастен к серьёзным нарушениям прав человека, — цитирует его РИА Новости.

Ранее власти Великобритании опубликовали список лиц и организаций, которых страна обвиняет в нарушении прав человека. В частности, в него вошли 25 россиян, 20 жителей Саудовской Аравии, два генерала из Мьянмы и две северокорейские структуры. Что касается россиян, то речь идёт о председателе Следственного комитета РФ Алесандре Бастрыкине, бывшем замглавы МВД Алексее Аничине, судье Алексее Криворучко, судье Светлане Ухналёвой и ряде других лиц.

Ранее NEWS.ru писал, что глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий оценил новые санкции Великобритании в отношении России.