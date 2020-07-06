США положительно отреагировали на санкционную политику Великобритании

Министр финансов США Стивен Мнучин поприветствовал независимый режим санкций Великобритании за нарушения прав человека.
Использование нашими странами этих важных инструментов жизненно необходимо для привлечения к ответственности недобросовестных игроков за их действия, — написал он в своём Twitter-аккаунте.
The U.S. welcomes the U.K.âs newly established Global Human Rights sanctions regime which strengthens the fight against human rights abuse around the world. Our countriesâ use of these important tools is vital to holding bad actors accountable for their actions.
Также на новую политику отреагировал и госсекретарь США Майк Помпео. Он заявил, что данный режим символизирует начало новой эры санкционной политики Великобритании и сотрудничества двух демократий.
Новые возможности Великобритании дополнят усилия Соединённых Штатов и Канады, расширят возможности для совместных действий. Соединённые Штаты продолжать искать новых союзников и партнёров, чтобы совместно применять все имеющиеся инструменты в целях перекрытия доступа к американским и международным финансовым системам всем тем, кто причастен к серьёзным нарушениям прав человека, — цитирует его РИА Новости.
Ранее власти Великобритании опубликовали список лиц и организаций, которых страна обвиняет в нарушении прав человека. В частности, в него вошли 25 россиян, 20 жителей Саудовской Аравии, два генерала из Мьянмы и две северокорейские структуры. Что касается россиян, то речь идёт о председателе Следственного комитета РФ Алесандре Бастрыкине, бывшем замглавы МВД Алексее Аничине, судье Алексее Криворучко, судье Светлане Ухналёвой и ряде других лиц.
Ранее NEWS.ru писал, что глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий оценил новые санкции Великобритании в отношении России.