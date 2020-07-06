Рябков об итогах переговоров по ДОН: РФ утратила доверие к США

https://static.news.ru/photo/5bdc02a0-bfc9-11ea-8da1-fa163e074e61_660.jpg Сергей Рябков Фото: Фото: MFA Russia/Global Look Press

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя итоги переговоров стран — участниц Договора по открытому небу, заявил, что Россия утратила доверие к США как к контрагенту.

Это печальное развитие, мы не видим в США договороспособного партнёра, мы утратили доверие к Вашингтону как к контрагенту, и наверное, нужно начинать постепенно его восстанавливать, делать это путём тактики малых шагов, — отметил политик в эфире «Известия ТВ».

По его словам, в последнее время в разряд того, что отправляется на свалку истории американцами, всё больше попадают договоры и соглашения.

Договор был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Документ действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооружённых силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.

21 мая американский президент Дональд Трамп анонсировал скорый выход США из международного договора, обвинив Россию в нарушении его условий. Выход американцев осудили многие. Между тем Россия подтвердила своё намерение выполнять и далее Договор по открытому небу, несмотря на выход из него Штатов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова утверждает, что США следуют чёткому плану по выходу из договорённостей в сфере стратегической безопасности. При этом Белый дом пытается возложить ответственность на других. По её словам, в США делают виновными Россию и Китай. Дипломат отметила, что Штаты вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также разорвали ядерную сделку с Ираном.

Член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ Виктор Мураховский считает, что выход Соединённых Штатов из Договора по открытому небу (ДОН) будет иметь негативные последствия для европейских стран НАТО, у которых нет разведывательных спутников и которые были наиболее заинтересованы в проведении наблюдательных полётов, писал NEWS.ru.