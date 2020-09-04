Генерал из РФ ответил на обещание грузинских политиков вернуть Южную Осетию

https://static.news.ru/photo/cdb89aaa-eec7-11ea-b2d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: W. Korall/imageBROKER.com/Global Look Press

Российский военный назвал популистскими заявления политиков в Тбилиси о том, что грузинская армия способна захватить Южную Осетию. Так считает экс-командующий 58-й общевойсковой армией Северо-Кавказского военного округа генерал Анатолий Хрулёв, который в 2008 году участвовал в военной операции.

Ни в 2008 году, ни тем более сейчас у грузинской армии нет военного потенциала, чтобы противостоять российским военным в Южной Осетии. Это не более чем популистские заявления, которыми политик пытается привлечь избирателей, — сказал он РИА Новости.

По словам военного, на такие заявления «вообще не стоит обращать внимание».

3 сентября лидер грузинских лейбористов Шалва Нателашвили в выступлении на участке центральной грузинской магистрали в нескольких сотнях метров от границы с Южной Осетией пообещал вернуть республику в состав Грузии. Он также заявил, что на российской военной базе скоро будет поднят грузинский флаг.

Затяжной конфликт между Грузией и её регионом Южная Осетия перерос в вооружённый в августе 2008 года. Тбилиси заявил о нарушении режима прекращения огня со стороны осетин и начал наступление на Цхинвали. На помощь жителям региона пришла Россия, аргументировав вмешательство необходимостью защитить своих граждан, проживающих на территории автономии.

Война началась 8 августа, в день открытия Олимпийских игр в Пекине. 13 августа российские танки вошли в город Гори, расположенный менее чем в 100 километрах от грузинской столицы. Всего боевые действия продолжались пять дней. Это привело к разрыву дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси.

Ранее NEWS.ru писал, что МИД РФ выпустило комментарий к годовщине военного конфликта с Грузией 2008 года. В опубликованном тексте ведомство осудило действия тогдашнего правительства Михаила Саакашвили, но при этом заявило о важности восстановления отношений двух стран.