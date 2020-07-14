Ремчуков объяснил, почему Путин откажется от нового президентского срока

https://static.news.ru/photo/9c946f4c-c5ca-11ea-8ef0-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2024 году, а уйдёт в отставку. Об этом в интервью американскому изданию The National Interest заявил российский политик, бывший глава предвыборного штаба Сергея Собянина Константин Ремчуков.

Мой прогноз — 55% против 45%, что он не будет баллотироваться в 2024 году. Почему он оставил себе возможность всё-таки избраться, я объясню. Посмотрим правде в глаза: Путин не хочет стать «хромой уткой». Он думает, как сделать так, чтобы элиты не искали будущего лидера, не тревожились о будущем, а работали сегодня, — цитирует его «Московский комсомолец».

Это, по его словам, является главной навязчивой идеей Путина. Президент не хочет поощрять плетение интриг на тему того, кто займёт его место. Он пытается сделать так, чтобы все работали, считает Ремчуков.

Он отметил, что доверие к президенту падает вместе с ухудшением экономических условий. Однако русский народ, по его словам, не имеет образцов для подражания. Это и объясняет тот факт, что люди продолжают голосовать за Путина. Пандемия показала нежизнеспособность ряда политических моделей, в том числе украинской и китайской.

Получается, что за неимением других вариантов лучше оставить прежний режим. В итоге русские живут без каких-либо образцов для подражания. Но политические настроения народа не в пользу переворота, — заключил Ремчуков.

Ранее в интервью для фильма «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» президент в ответ на вопрос о возможности баллотироваться на новый срок заявил, что пока не принял окончательного решения, но такой возможности не исключает. При этом глава страны отметил важность соответствующей поправки в Основной закон. Российский лидер посоветовал чиновникам работать, а «не рыскать глазами» в поисках преемника, писал NEWS.ru.