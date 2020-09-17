ReCaptcha к экспертам: ЦИК возобновляет работу с политологами

Глава Центризбиркома Элла Памфилова решила возобновить работу комиссии с экспертным сообществом. После роспуска ещё в конце февраля Научно-экспертного совета взаимодействие с политологами и электоральными юристами у ЦИК как-то не особо складывалось. И вот после того, как прошли две знаковые кампании — плебисцит по поправкам в Конституцию РФ и единый день голосования — Памфилова заявила, что Центризбирком пригласит экспертов обсудить проблемы по итогам сентябрьских выборов. Как сообщил NEWS.ru вице-президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Евгений Минченко, эта встреча пройдёт 23 сентября. Другие потенциальные участники диалога в разговоре с NEWS.ru заявили, что приглашений на беседу пока не получили, но вопросов к Центризбиркому у них накопилось много.

Формальным поводом для встречи стала критика сайта ЦИК РФ со стороны вице-президента РАСО Евгения Минченко, который обратил внимание главы ЦИК Эллы Памфиловой на радикальное ухудшение работы сайта комиссии по сравнению предыдущими электоральными периодами.

Навигация сайта и использование капчи (reCaptcha — сервис защиты веб-страниц от автоматизированного спама. — NEWS.ru) при загрузке каждой новой страницы превращают работу с сайтом ЦИК в пытку, — написал он на своей странице в Facebook.

В ответ на это обращение Памфилова в интервью «Интерфаксу» сообщила, что на следующей неделе комиссия планирует пригласить политологов, чтобы обсудить проблемы по итогам выборов в сентябре, в том числе претензии к работе сайта ЦИК.

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Хочу поблагодарить Евгения Минченко и за проявляемый интерес к нашей деятельности, и за высказанные им замечания. Мы обязательно с ним и его коллегами обсудим эту проблему — надеюсь, не затягивая, организовать встречу с политологами, политтехнологами и электоральными экспертами для обсуждения накопившихся вопросов, в том числе и этого. Тем более, что ЦИК России не просто декларирует открытость своей деятельности, а реально осуществляет её максимально открыто и прозрачно, — заявила глава Центризбиркома.

Сам Евгений Минченко в беседе с NEWS.ru отметил, что после публикации письма ему в течение получаса позвонили из ЦИК, поблагодарили за обращение и пообещали восстановить работу с экспертами в ближайшее время.

Собственно, моё обращение послужило толчком к тому, чтобы они работу с экспертами возобновили. Встреча пройдёт в следующую среду (23 сентября) в 15 часов в Центризбиркоме. Здесь повлиял авторитет РАСО. Всё-таки организация с тридцатилетней историей, и ЦИК просто не мог проигнорировать обращение её вице-президента. Евгений Минченко президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг»

Ещё в феврале этого года, буквально накануне двух важных кампаний — общероссийского голосования и единого дня голосования — Центризбирком принял решение о прекращении деятельности Научно-экспертного совета, в состав которого входили ведущие в стране политологи, журналисты и учёные. Вместе с тем в избирательное законодательство были внесены существенные изменения, обусловленные пандемией коронавируса. Новшества активно критиковали эксперты, однако обратной реакции со стороны Центризбиркома не последовало.

И вот, уже после окончания кампании, которую Памфилова охарактеризовала как открытую, гласную и конкурентную, Центризбирком решил возобновить экспертную работу. Впрочем, пока приглашений от ЦИК большинство опрошенных NEWS.ru потенциальных участников встречи не получили.

Пока не приглашали. Если пригласят, пойду, конечно. Вопросов много: это и перенос единого дняи голосования, три дня голосования, итоги и перспективы электронного варианта, а также действия ЦИК по итогам нескольких скандалов. Есть вопросы и по работе сайта комиссии. Я надеюсь, что наконец-то появились время и потребность. Алексей Куртов президент Российской ассоциации политических консультантов президент Российской ассоциации политических консультантов

Политолог Дмитрий Орешкин в разговоре с NEWS.ru подчеркнул, что один из главных вопросов — это именно капча, введение которой затрудняет доступ к статистическим данным избиркомов.

Я ни секунды не верю, что скачивание этих файлов создаёт какие-то нагрузки на сайт, потому что скачивать их может десяток потребителей по всему миру. Кто ещё интересуется электоральной статистикой на высоком профессиональном уровне, чтобы скачивать всё подряд? А нам говорят, что из-за этого возникает нагрузка на сервер и каждый запрос нужно делать с капчей. За этим я вижу отступление к стратегии даже 1990-х годов, потому что уже на рубеже 1990-х и 2000-х Александр Вишняков довольно с большим трудом пробивал идею голосования с публикацией результатов по каждому участку. До этого такого не было. Дмитрий Орешкин политолог политолог

Эксперт также считает, что есть необходимость обсудить с ЦИК и досрочное голосование, и отношение к независимым наблюдателям.

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Не получил приглашения от Эллы Памфиловой и исполнительный директор центра «Группа 32» Роман Коломойцев. Вместе с тем он считает добрым знаком, что руководство Центризбиркома задумалось о возобновлении работы с экспертами.

С экспертами надо работать. Но, как и многие эксперты, я придерживаюсь мнения, что время странное, так как надо было это делать до начала избирательного цикла, до единого дня голосования. Сейчас много новшеств, вызывающих критику со стороны экспертов, — это и так называемое голосование «на пеньке» (во внутридворовых территориях), и трёхдневное, и электронное голосование. Роман Коломойцев исполнительный директор центра «Группа 32» исполнительный директор центра «Группа 32»

А вот руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв даже не надеется на то, что его позовут обсуждать электоральные проблемы.

Не приглашали и не пригласят. Зачем им увеличивать количество неудобных вопросов? Вопросов у меня к ним нет. Они при исполнении, их коридор возможностей узок. А проблема с капчей — это второстепенная история. Снявши голову, можно, конечно, страдать по волосам. Все эти встречи должны способствовать демонстрации обратной связи, диалога по второстепенным проблемам. Константин Калачёв руководитель компании «Политическая экспертная группа» руководитель компании «Политическая экспертная группа»

Политолог обратил внимание, что главная проблема — это всё-таки искажение волеизъявления и снижение доверия к выборным процедурам. Но об этом не с Памфиловой говорить надо, а с «заказчиками», считает он.

Над материалом также работала Виктория Немис.