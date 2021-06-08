Медведев может не войти в список «Единой России»

https://static.news.ru/photo/11ce07aa-c81d-11eb-8c3b-96000091f725_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная часть списка «Единой России» впервые с 2007 года может состоять из нескольких человек, а не из одного. Решения ещё не приняты, однако не во всех вариантах присутствует председатель партии Дмитрий Медведев. Таким образом, он может быть и не включён в этот список, пишет РБК.

Планируется сделать лидером не одного человека, а нескольких. Это основной сценарий, который рассматривают в Кремле. Кроме того, источник издания заметил, что обсуждается вариант невключения Медведева в список партии.

Во-первых, его лидерство сейчас не прибавило бы ЕР с точки зрения рейтинга; во-вторых, сейчас у партии есть некоторое преимущество в повестке, а лидерство Медведева с его социологическими показателями может вызвать «ненужные разговоры и обсуждения», — заявил источник.

Уточняется, что по данным ВЦИОМа на 31 мая, о доверии председателю партии заявили 23,3% опрошенных, о недоверии — 66,6% в закрытом варианте опроса. В то же время в открытом варианте респонденты отметили, что из них Медведеву доверяют 2,1% граждан, не доверяют 12,1%.



Ранее лидер «Единой России» и зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что после распада Варшавского договора партнёры на Западе «слегка оборзели от своей мощи». В настоящее время отношения России и Запада хуже, чем во времена холодной войны.