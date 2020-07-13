Самый сложный для России период пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений подошёл к концу, и теперь можно подводить различные итоги. В том числе, посмотреть, как в этих нестандартных условиях работали народные избранники. Политологи Дмитрий Гусев и Александр Мартынов подготовили и презентовали рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Госдумы» по итогам «коронавирусного» этапа жизни России, в котором оценили их работу в сложный для страны момент.

Коронавирусная пандемия в Европе и России идёт на спад. В связи с этим всё больше введённых ранее ограничений снимается, а едва ли не главным вопросом, который беспокоит россиян во второй месяц лета, является вопрос открытия границ и международных авиаперевозок. О том, что пандемия в РФ в целом побеждена заявил сегодня и Владимир Путин, отметивший, что добиться успеха в борьбе с новой болезнью помогло общенациональное единение. Самое время посмотреть на работу депутатов и оценить, как они вели себя в эти тревожные месяцы.

«Коэффициент полезности депутатов Госдумы» рассчитывается на основе четырёх факторов: помимо законотворческой деятельности оценивались способность политиков мобилизовать свой электорат для народного голосования, индекс медийности и уровень экспертной оценки их работы в регионе. При этом в список сознательно не были включены председатель ГД и лидеры думских фракций, поскольку авторы посчитали, что они, в силу своего положения, имеют преимущество перед другими парламентариями.

deputat.club

В итоге лидерство за собой удержал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников из «Единой России», что в целом не удивительно, учитывая, что он был одним из главных спикеров конституционной реформы. «Серебро» в этом неофициальном зачёте удержал за собой ещё один единоросс, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Замыкает тройку наиболее полезных депутатов председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов из ЛДПР. Также в пятёрку вошли член Высшего совета «Единой России» Андрей Исаев и первый заместитель председателя комитета по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. Причём последний сделал впечатляющий рывок с 16 места прошлого аналогичного рейтинга. Это объясняется тем, что он стал востребован СМИ в качестве эксперта по вопросам коронавируса, возглавив индекс медийности.

Также среди наиболее активных в СМИ парламентариев авторы выделяют заместителя секретаря генерального совета «Единой России» Александра Хинштейна, третьим стал Андрей Исаев, на четвёртом месте — запред комитета по международным делам Наталья Поклонская, замыкает пятёрку Ярослав Нилов.

Лучше остальных сумел привлечь своих сторонников к народному голосованию зампред комитета по финансовому рынку Антон Гетта («ЕР»), также неплохо справилась с этой задачей член комитета по образованию и науке Алёна Аршинова («ЕР»), на третьем месте член комитета по международным делам Сергей Железняк («ЕР»).

Сергей Булкин/NEWS.ru

А трио лучших по работе в регионах, как считают эксперты, составили Андрей Макаров, председатель комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов и Евгений Ревенко (все трое — из «Единой России»).

Нет повода не взглянуть в подвал итогового рейтинга, чтобы узнать, кто из народных избранников на государственной зарплате слишком буквально понял объявление президента о режиме нерабочих дней. Последнюю строчку с худшим коэффициентом полезности занимает Андрей Кузьмин из ЛДПР. На почётном предпоследнем месте расположился руководитель аппарата фракции ЛДПР в Государственной думе Никита Березин, а замыкает тройку худших коммунист Михаил Берулава.

Все эти списки и рейтинги очень интересны и позволяют оценить отношение народных избранников к тем обязанностям и полномочиям, которые взвалил на их плечи народ. И в этом списке любопытно посмотреть, как эксперты оценивают способность депутатов попасть в новый созыв Госдумы.

Эксперты считают, что сильнее всего придётся перетряхнуть состав фракции ЛДПР: лишь 20% их депутатов имеют хорошие перспективы на переизбрание, зато целых 45% находятся в «красной зоне», из которой получить мандат снова маловероятно. Неплохо выглядят дела у «Справедливой России»: здесь целых 50% будут снова избраны с высокой вероятностью и лишь 9% стоят на выход. У КПРФ «непроходных» 23% депутатов против 47% готовых к новой избирательной кампании. Партии власти, возможно, придётся обновить состав на пятую часть: 20% в «красной зоне», 45% — в «зелёной».

Впрочем, до очередных выборов в Госдуму остаётся ещё почти год, и те политики, которые в состоянии трезво оценить ситуацию и намерены продолжить свою парламентскую карьеру, могут исправиться. Но не хотелось бы, чтобы их активность прекратилась сразу после Единого дня голосования.