Путин уверен в дальнейшем наращивании связей России и Белоруссии

https://static.news.ru/photo/128fd06e-bd07-11ea-8dd2-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Белоруссии Александра Лукашенко с Днём независимости республики.

В своей поздравительной телеграмме лидер РФ отметил, что вместе две страны смогут обеспечить наращивание российско-белорусских связей на всех направлениях и конструктивное взаимодействия в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, ОДКБ и СНГ.

Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов наших стран, — подчеркнул он.

Путин также написал, что отношения РФ и Белоруссии «развиваются в духе дружбы и союзничества», добавив, что страны наладили продуктивное двустороннее сотрудничество, а также координировали усилия в сферах внешней политики и обороны. Кроме того, отметил российский лидер, в настоящее время реализуются крупные совместные проекты в торгово-экономической, гуманитарной, научно-технической и других областях.

Как писал NEWS.ru, ранее Александр Лукашенко заявил о зависти россиян к белорусам, которые живут в безопасной стране. Заявление прозвучало в выступлении главы государства на торжественном собрании в честь Дня независимости республики. Он напомнил о том, что 9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы, а также отметил, что он отдал республике «лучшие годы». И сейчас оказалось, что живёт Белоруссия «не хуже других».