Лукашенко заявил о зависти «братьев-россиян» к белорусам

https://static.news.ru/photo/f2b7ab8e-bcc2-11ea-bc5d-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о зависти россиян к белорусам, которые живут в безопасной стране. Заявление прозвучало в выступлении главы государства на торжественном собрании в честь Дня независимости республики.

Лукашенко напомнил о том, что 9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы, что он отдал республике «лучшие годы». И сейчас оказалось, что живёт Белоруссия «не хуже других».

Я лучшие годы своей жизни, как и многие из вас, отдал строительству этой страны. Как могли, как мог, так и строили. Как оказалось, не хуже других, — цитирует Лукашенко БелТА.

Теперь в стране спокойно можно выйти на улицу, ничего не боясь, и это вызывает зависть соседей.

Нам завидуют люди из других стран: наши братья-россияне, украинцы, — добавил Лукашенко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Белоруссия хочет человеческого отношения от братьев-россиян и против того, чтобы её понукали с Запада. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, выступая по случаю Дня независимости.