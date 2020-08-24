Путин поговорил по телефону с израильским премьером

https://static.news.ru/photo/ae692ff0-e60e-11ea-a99c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Премьер-министром Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил президенту России Владимиру Путину. Политики обсудили проблематику ближневосточного урегулирования в контексте нормализации отношений Израиля и ОАЭ.

Российский глава подчеркнул поддержку устойчивого, справедливого и всеобъемлющего решения палестинской проблемы, а также выразил надежду, что соглашение с Арабскими Эмиратами будет способствовать укреплению безопасности и стабильности в регионе.

Также представители государств рассмотрели ситуацию в Сирии и выразили заинтересованность в продолжении координации для противодействия международному терроризму.

Обсуждены также некоторые актуальные вопросы российско-израильского сотрудничества, в том числе в торгово-экономической области. Подтверждён настрой на дальнейшее развитие взаимодействия в деле борьбы с распространением коронавирусной инфекции, включая клинические исследования и производство вакцин, — говорится на сайте Кремля.

Также политики договорились активизировать контакты на различных уровнях.

Президент США Дональд Трамп 13 августа проинформировал, что Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации двусторонних отношений. Из сделки вытекает, что Израиль приостанавливает принятие решения о распространении своего суверенитета на еврейские поселения, расположенные на Западном берегу реки Иордан. Также стороны продолжат прилагать усилия в вопросе урегулирования конфликта Палестины и Израиля и сотрудничать в разработке вакцины от коронавируса.

Уже 15 августа президент Ирана Хасан Рухани раскритиковал данное соглашение. По его мнению, власти ОАЭ допустили большую ошибку, «этот шаг стал предательством целей народа Палестины и мусульман». 16 августа начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери предупредил о том, что вооружённые силы страны «кардинально» изменят свой подход в отношении ОАЭ.

Ранее NEWS.ru писал, что глава МИД Израиля Габи Ашкенази заявил, что нашёл общий язык со своим коллегой из ОАЭ — шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном — в вопросах установления каналов прямой связи между ведомствами ещё до заключения двустороннего договора о нормализации отношений стран.