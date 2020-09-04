Путин обсудил с Совбезом подготовку визита Лукашенко в Москву

https://static.news.ru/photo/51969b74-eeaa-11ea-ad09-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ итоги визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Минск и подготовку к визиту президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву.

Обсуждались итоги визита председателя правительства России в Минск, в том числе в контексте подготовки поездки президента Белоруссии в Москву, — сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как писал NEWS.ru, ранее Песков заявил, что подготовка к рабочему визиту Лукашенко в Москву уже ведётся. Точная дата приезда белорусского лидера в российскую столицу будет названа своевременно.

Александр Лукашенко уже заявил, что на встрече с Владимиром Путиным расставит все точки над «i» по вопросам отношений между странами. По его словам, он планирует обсудить вопросы, которые очень чувствительны и болезненны для двух государств.