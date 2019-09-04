В среду, 4 сентября, президент РФ Владимир Путин объяснил россиянам, что им должен Дальний Восток. А заодно раздал чиновникам новые ЦУ. На заседании президиума Госсовета во Владивостоке Путин много говорил о заплывах по течению, вялых действиях и откровенных тормозах. Досталось и некоторым ораторам с высоких трибун, которых президент публично назвал «придурками».

В среду во Владивостоке стартовал Пятый Восточный экономический форум, на который пожаловало порядка 5 тысяч участников из более чем 50 государств. В этом году ВЭФ проходит под девизом «Дальний Восток — горизонты развития». Раздвинуть эти самые горизонты на форум прибыл Владимир Путин.

Глава государства, как известно, каждый год принимает участие в ВЭФ. Одним из традиционных мероприятий президентской программы является проведение президиума Госсовета. На этот раз заседание было посвящено вопросу «национальной программы развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года». Поручение разработать ёё Путин дал по итогам предыдущего ВЭФ. И вот в июне 2019 года после долгих и продолжительных консультаций Минвостокразвития внесло документ на рассмотрение в правительство России.

Владимир Путин kremlin.ru

Дальний Восток должен стать центром притяжения для тысяч людей из других регионов страны. Эти задачи всем нам хорошо известны, но решать их необходимо гораздо быстрее, чем мы это делали до сих пор, — заявил Путин, открывая заседание президиума Госсовета.

Долги, как известно, красны платежом. Но вот что-то не спешит регион притягивать тысячи россиян. Отчего так? Кто мешает? Путин не стал ходить вокруг да около. Поименный список он не озвучил. Но заинтересованные лица вполне могли понять, о ком именно идёт речь в выступлении президента.

Притормаживать ничего нельзя, нельзя действовать вяло, плыть по течению. Необходимая, казалось бы, экономия на чём-то сегодня, на каких-то мелочах может завтра обернуться потерями не только темпов, но и качества развития региона в целом. Наша общая работа должна соответствовать ключевой цели — достижению опережающего развития этого стратегически важного для страны макрорегиона, — подчеркнул Путин.

По его словам, чиновникам нужно «уже сейчас» думать, кто будет работать на новых производствах, какими будут жилищные условия, где будут качественно учиться дети и как максимально благоустроить города и посёлки. При этом так и осталось непонятно, что этим самым чиновникам ещё вчера мешало думать о том же. Причём не только думать, но и делать. Неужели без ежегодных президентских ЦУ работа у них никак не ладится?

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока

Глава Якутии Айсен Николаев попытался было оправдаться за всех местных чиновников. Он поднял тему важности Дальнего Востока для России. Начал даже утверждать, что в вялости и заторможенности виноваты некие высокие трибуны, с которых ранее утверждалось о том, что регион является балластом для страны.

Нужен ли России Дальний Восток? Казалось бы, ответ на этот вопрос сегодня абсолютно очевиден. Но до недавнего времени дальневосточники не были в этом уверены. Ведь даже с высоких трибун порой звучало, что Дальний Восток — это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний, — заявил Николаев.

Путин не захотел дослушивать до конца экскурсы в историю Дальнего Востока. Президент отреагировал предельно жёстко.

Я не знаю, какие придурки так говорили. Я что-то не верю, — возразил Путин. Николаев уточнил, что вспомнил о высказывания, которые звучали четверть века назад.

Ну, четверть века назад... Давайте будем говорить о сегодняшнем, — предложил президент.

Он напомнил, что год назад участники президиума Госсовета договорились, что к сентябрю 2019 года будет подготовлен проект национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года. Проект, констатировал Путин, в целом разработан.

Добавлю, что работа над программой шла, что называется, «с земли». В её открытом обсуждении, в том числе с помощью современных интерактивных площадок, приняли участие более 230 тысяч граждан... Безусловно, окончательная редакция программы потребует тщательной шлифовки... Декларации, благие пожелания никому не нужны. Мы с вами прекрасно это понимаем. Все планы должны быть реалистичными и выполнимыми, — потребовал от участников совещания Путин.

Интересно, придётся ли и в следующем году президенту вновь говорить о плавцах по течению и вялых любителях притормозить любой процесс? Ведь сегодня, наконец, все всё поняли.