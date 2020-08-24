Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры

https://static.news.ru/photo/3e49b9ca-e612-11ea-86a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexei Druzhinin/Global Look Press

Главы РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры 24 августа 2020 года. Политики обсудили обстановку внутри республики и за её пределами, особенно на Западе.

Кроме того, лидеры затронули тему борьбы с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19). Президенты договорились, что граждане Белоруссии в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от COVID-19, произведённой в РФ. Кроме того, Минск первым получит данный препарат, передаёт пресс-служба президента Белоруссии.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил Путину. Политики обсудили проблематику ближневосточного урегулирования в контексте нормализации отношений Израиля и ОАЭ. Российский глава подчеркнул поддержку устойчивого, справедливого и всеобъемлющего решения палестинской проблемы, а также выразил надежду, что соглашение с Арабскими Эмиратами будет способствовать укреплению безопасности и стабильности в регионе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что одной из ключевых в РФ остаётся проблема трудоустройства граждан. Такое мнение высказал президент Владимир Путин.Свою позицию он озвучил в ходе общения с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Российский лидер также рекомендовал главе региона обратить внимание на рынок труда.