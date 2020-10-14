Путин и Эрдоган провели переговры по Нагорному Карабаху

https://static.news.ru/photo/e2f54f5c-0e3f-11eb-adfc-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели сегодня телефонные переговоры. Темой обсуждения стал армяно-азербайджанский конфликт в Нагорном Карабахе. Звонок состоялся по инициативе Анкары.

Президент России выразил серьёзную обеспокоенность в связи с участием в военных действиях боевиков из ближневосточного региона. Подчёркнута настоятельная необходимость солидарных усилий с целью скорейшего прекращения кровопролития и перехода к мирному урегулированию, — сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее «Новая газета» писала о том, что в конфликт в Нагорном Карабахе вовлекается всё больше иностранцев. Так, по мнению очевидцев, в регионе присутствуют добровольцы из разных стран, в том числе из России и США. Отмечается, что основную часть иностранных «волонтёров» составляют граждане Армении, которые прибывают в Нагорный Карабах с готовностью воевать против Азербайджана.

Издание отметило работу общественной организации VOMA, работающей в Армении и занимающейся вербовкой волонтёров из различных стран. Организация даже предлагает частично или полностью оплатить трансфер до Еревана.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Открытые боестолкновения в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер, писал NEWS.ru.