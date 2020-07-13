Политологи назвали самых полезных депутатов Госдумы

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Председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, являющиеся единороссами, а также председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов из ЛДПР возглавили рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Госдумы» по итогам работы в апреле-июле.

Исследование провели политологи Алексей Мартынов и Дмитрий Гусев. По их словам, рейтинг показывает эффективность деятельности депутатов Госдумы в период, большая часть которого приходится на время самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Произошёл спад рейтингов всех депутатов. Хотя в целом лидеры сохранили свою активность. Несмотря на то, что Павел Крашенинников снизил результат на 10 пунктов, он продолжает занимать первое место, — цитирует РИА Новости политологов.

В пятёрку самых эффективных парламентариев также вошли первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев и первый замруководителя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Для расчёта позиции депутата в рейтинге его составители использовали четыре критерия: результаты народного голосования, индекс законотворческой активности, индекс медийности и уровень экспертной оценки работы в регионе.

Спикер Госдумы и лидеры думских фракций не оценивались, так как они, полагают авторы рейтинга, имеют неоспоримые преимущества по сравнению с остальными парламентариями.

Отмечается, что наиболее высокий показатель по индексу медийности продемонстрировал Геннадий Онищенко, сумевший и в основном рейтинге подняться с 16 места на пятое, прибавив 11 пунктов. Это произошло во многом из-за того, что именно он стал основным экспертом по вопросам коронавируса.

Согласно индексу народного голосования наибольшую поддержку получил заместитель председателя комитета по финансовому рынку Антон Гетта из «Единой России».

Ранее эксперты назвали губернаторов, чей имидж пострадал из-за коронавируса. Аналитики агентства по управлению репутацией Sidorin Lab изучили отношение пользователей социальных сетей «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники», YouTube, Instagram, Twitter, «Яндекс.Дзен» к ограничительным мерам на этапе постепенного снятия с 25 мая по 30 июня — всего около полумиллиона связанных с карантинными ограничениями постов более 269 тыс. пользователей. Учитывались геоданные пользователей, что позволило получить разбивку по регионам.

Мэр российской столицы Сергей Собянин упоминался в 11% из более 70 тыс. написанных за месяц постов жителей Москвы об ограничениях. Градоначальник является абсолютным лидером и по числу таких сообщений, и по доле упоминаний. На второй строчке по этому показателю оказался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, на третьем — глава Красноярского края Александр Усс. А вот пользователи соцсетей из Санкт-Петербурга, хотя и были вторыми в России по числу сообщений о карантине, очень редко упоминали главу города Александра Беглова — всего в 2% случаев. В подавляющем большинстве постов губернаторов критиковали и ругали — как авторы записей, так и участники обсуждения. Антилидером оказался губернатор Ростовской области Василий Голубев. За ним следуют Беглов и Собянин, глава Самарской области Дмитрий Азаров и Усс, писал NEWS.ru.