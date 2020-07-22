Политолог объяснил, почему РФ не пойдёт войной на Киев из-за воды для Крыма

https://static.news.ru/photo/ff78ee52-cbf2-11ea-b857-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Крымский политолог Владимир Джаралла считает, что Россия не начнёт войну с Украиной из-за пресной воды на полуострове по причине боязни санкций. Хотя военные в Киеве о таком конфликте говорят как об уже готовящемся Москвой.

По словам эксперта, решение вопроса с помощью оружия было бы рациональным. В пример он привёл опыт Израиля, армия которого пресекла попытки арабских стран отключить еврейское государство от воды.

Россия могла бы создать «зону безопасности» от Перекопа до Днепра, взяв под контроль часть Херсонской области. Даже украинские эксперты считают, что Россия может провести такую операцию и она будет успешной. Но если Россия это сделает, можно предположить реакцию Европы или США. Поэтому — нет. Проблему воды для Крыма будут решать по-другому, — приводит KP.RU слова политолога.

Ранее до 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После присоединения Крыма к России в 2014 году подача воды в республику была полностью прекращена. Сейчас водоснабжение осуществляется из водохранилищ естественного наполнения.

Самая сложная ситуация сложилась в Симферополе. Там для её разрешения построили две нитки водоводов. Вода теперь идёт из артезианских скважин Ивановского водозабора. Из артезианских скважин стали подавать воду и в Бахчисарайский район Крыма.

Власти России пытаются решить проблему с водой на полуострове не только на инженерно-техническом уровне, но и на политическом. Депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская обратилась в ООН по этому вопросу.

Украина лишила жителей Крыма права на воду. А это базовое право человека, посягать на него нельзя. Река Днепр берёт своё начало на территории России. Это не внутренняя река Украины. Я обратилась к верховному комиссару ООН. Мое обращение официально зарегистрировано. Вместе с этим обращением МИД РФ направил ноту. Ответа пока нет, — отметила она.

5 июля командующий украинскими Военно-морскими силами контр-адмирал Алексей Неижпапа предположил, что Москва пойдёт атакой на юг Херсонской области, чтобы попытаться восстановить Северо-Крымский канал на полуострове, писал NEWS.ru.