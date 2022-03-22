Политолог назвал американскую дипломатию «воспитанием неразумных стран»

Американский взгляд на дипломатию — это «воспитание неразумных стран», при этом США могут и не считать их «демократиями», заявил NEWS.ru политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова об угрозе разрыва дипотношений между Москвой и Вашингтоном. Он отметил, что «дипломатия в том виде, к которому мы привыкли в холодную войну, уходит в прошлое». Дробницкий добавил, что отношения РФ и США уже «фактически разорваны».

Россия, Китай, Индия стараются сохранять классическую дипломатию, США отказались от неё ещё при Бараке Обаме, ещё до 2014-го, точкой отсчёта стало предоставление РФ политического убежища Эдварду Сноудену, на что обиделся либеральный истеблишмент. При Байдене <...> фактически было максимальное понижение уровня дипотношений. <...> Да они фактически разорваны. Кто виноват? Откройте документы Госдепа — там явка с повинной, — сказал Дробницкий.

По его словам, США пытаются «всем объяснять американскую версию демократии, но это не дипломатия». Он отметил, что контакты Москвы и Вашингтона на прежнем уровне вряд ли восстановятся в обозримом будущем на уровне дипведомств.

Накануне Рябков заявил, что отношения РФ и США стоят на грани разрыва и основную ответственность за это несёт Вашингтон. Он уверен, что США следует отказаться от эскалации отношений с Россией и «перестать накачивать Украину вооружением». Дипломат напомнил, что накануне американскому послу была передана нота протеста, в которой отмечено, что заявления США в адрес России поставили российско-американские отношения на грань разрыва.