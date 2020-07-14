Поклонская назвала имя заказчика акций движения Black Lives Matter в США

https://static.news.ru/photo/d5815c50-c5e0-11ea-a94b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/XinHua/Global Look Press

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская назвала имя заказчика акций движения Black Lives Matter в Соединённых Штатах.

Парламентарий высказалась в своём Telegram-канале по поводу разыгранного в США сценария расовой дискриминации.

Могло бы быть совпадением, что все беспорядки произошли в преддверии выборов президента Соединённых Штатов. Но смущает одна и та же фамилия мирового режиссёра. Это всё наводит на определённые мысли, — написала Поклонская в Telegram-канале.

По её словам, различные филантропические проекты миллиардера Джорджа Сороса в итоге приводят к разрушению целых государств. Таким же способом, подчеркнула депутат, на миллиарды этого человека была разрушена Украина в 2014 году. Она обратила внимание, что буквально на днях появилась новость о том, что Сорос инвестирует сотни миллионов долларов в организации, которые работают над улучшением положения афроамериканцев.

Посмотрим, каковы будут итоги данных инвестиций и проектов в демократической стране, — добавила Поклонская.

Движение Black Lives Matters, активисты которого выступают против насилия в отношении представителей негроидной расы, охватило протестами многие страны мира. Это произошло после смерти в США афроамериканца Джорджа Флойда. Он пытался расплатиться поддельными купюрами в супермаркете и был задержан полицией. Один из стражей порядка наступил ему коленом на шею и держал около восьми минут. Афроамериканец потерял сознание и позже умер в больнице. Во многих городах США протесты переросли в массовые беспорядки.

В борьбу с расизмом также включились актёры. Известный российскому зрителю по сериалу «Как избежать наказания за убийство» актёр-афроамериканец Кендрик Сэмпсон создал петицию с требованием к представителям Голливуда отказаться от идеализации образа полицейского и поддержать сообщество афроамериканцев. Документ подписали более 300 актёров и продюсеров. В петиции также указано, что в голливудских студиях редко встречаются руководители-афроамериканцы верхнего звена, писал NEWS.ru.