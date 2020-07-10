Песков назвал некорректным сравнение президентства Путина с эпохой Сталина

Кремль считает неверным сравнение периода пребывания у власти президента Владимира Путина с эпохой правления советского лидера Иосифа Сталина. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Мы считаем их (сравнения. — NEWS.ru) некорректными, неверными по сути, — заявил Песков.
Так он прокомментировал попытку применения термина «неосталинизм» к периоду правления Путина.
Ранее российский лидер заявил, что Сталин заслуживает многих законных обвинений. В статье для американского журнала National Interest Путин подчеркнул, что режим совершал преступления против советского народа. Не обошёл стороной президент и массовые репрессии. В тоже время Путин напомнил, что Сталин не запятнал себя общением с Гитлером, понимал природу внешних угроз, а также старался выиграть время, чтобы укрепить оборону страны.
NEWS.ru писал, что в России может появиться «Сталин-центр». Музей могут построить на частные средства в городе Бор под Нижним Новгородом.
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