Песков назвал некорректным сравнение президентства Путина с эпохой Сталина

https://static.news.ru/photo/6348bd90-c298-11ea-8e47-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кремль считает неверным сравнение периода пребывания у власти президента Владимира Путина с эпохой правления советского лидера Иосифа Сталина. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мы считаем их (сравнения. — NEWS.ru) некорректными, неверными по сути, — заявил Песков.

Так он прокомментировал попытку применения термина «неосталинизм» к периоду правления Путина.

Ранее российский лидер заявил, что Сталин заслуживает многих законных обвинений. В статье для американского журнала National Interest Путин подчеркнул, что режим совершал преступления против советского народа. Не обошёл стороной президент и массовые репрессии. В тоже время Путин напомнил, что Сталин не запятнал себя общением с Гитлером, понимал природу внешних угроз, а также старался выиграть время, чтобы укрепить оборону страны.

NEWS.ru писал, что в России может появиться «Сталин-центр». Музей могут построить на частные средства в городе Бор под Нижним Новгородом.