Патрушев: Россия никогда не сотрудничала с талибами

https://static.news.ru/photo/9bd2fe18-c023-11ea-b934-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Hussein Sayed/ТАСС

Россия никогда не сотрудничала с запрещённым на территории РФ движением «Талибан», у истоков этого движения стояли Соединённые Штаты, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Если расставить всё по своим местам, то именно США стояли у истоков движения «Талибан», — сказал Патрушев в интервью «Аргументам и фактам».

Он отметил, что Вашингтон в 1980-х годах потратил миллиарды долларов на поддержку афганских моджахедов, которые стали «костяком террористических сил не только в Афганистане, но и во всём регионе».

Ранее сенатор-демократ Соединённых Штатов Боб Менендес внёс поправки в оборонный бюджет страны, которые предусматривают санкции против президента России Владимира Путина и властей РФ за предполагаемый «сговор» с талибами. По мнению политика, санкции должны быть введены в случае, если директор национальной разведки Соединённых Штатов подтвердит, что Москва выплачивала вознаграждение боевикам запрещённой в России группировки «Талибан» за нападения на американских солдат в Афганистане. Сделано это должно быть в течение 15 дней после поступления такой информации.

Как писал NEWS.ru, вслед за The New York Times 29 июня американская газета Washington Post со ссылкой на сведения неназванных источников, близких к американским военным, заявила, что несколько военнослужащих США были убиты в Афганистане из-за якобы сговора РФ с талибами. Издание утверждает, что эту информацию его источники получили от американских военных, которые занимались допросами захваченных в плен в Афганистане террористов в последние месяцы.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ложью информацию о том, что Москва платила боевикам запрещённого в РФ движения «Талибан» за атаки на военных Соединённых Штатов в Афганистане. По его словам, подобные статьи, которые размещают «когда-то крупнейшие мировые, уважаемые и высококлассные» СМИ, не могут не вызывать сожаления. Кроме того, они в последнее время всё «чаще и чаще не гнушаются публиковать абсолютные "утки", что, конечно, не способствует продолжению их высокого реноме и престижа».

А президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что американские разведслужбы доложили ему о недостоверности распространяемой в СМИ информации о том, что российская сторона предлагала боевикам в Афганистане вознаграждение за убийство солдат ВС США. Как написал он в своём микроблоге, возможно, это ещё одно надувательство, связанное с Россией. Может быть, при помощи фейковых новостей The New York Times хочет выставить республиканцев в дурном свете.

Фейковая история вызвала гнев рядовых американцев — 30 июня посольство России передало в правоохранительные органы Соединённых Штатов информацию о призывах в социальных сетях «свести счёты с русскими», которые угрожают безопасности дипломатов. Отмечается, что не у многих хватает здравого смыла осознать надуманность и провокационный характер срежиссированной русофобской кампании. Вместе с тем Антонов выразил надежду, что американская сторона выполнит обязательства по обеспечению безопасности дипломатических учреждений.

Как писал NEWS.ru, статья в газете The New York Times о том, что Россия готова выплачивать боевикам в Афганистане вознаграждения за убийства американских военных, не имеет под собой оснований, заявил глава аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз.