«Откормить — и на свинокомплекс»: кому угрожают малые партии

Многочисленные малые партии, появление которых в преддверии сентябрьских выборов в Госдуму многие эксперты связывали с желанием власти распылить протестный электорат, могут преподнести сюрприз. Социологи фиксируют повышенный интерес избирателей к политическим новичкам. Эксперты не исключают, что выступление «политкарликов» вполне может даже обернуться сенсацией, которая явно не понравится парламентским старожилам. NEWS.ru попытался понять, откуда взялась любовь россиян к малоизвестным брендам.

Не из кого выбирать

За месяц до выборов в Государственную думу эксперты обратили внимание на заметное смещение интереса избирателей в сторону малых партий. Согласно результатам социологического опроса, проведённого 6–8 августа среди 3000 респондентов в 207 населённых пунктах в 73 субъектах России по заказу фонда «Общественное мнение», если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, то первое место заняла бы «Единая Россия» с результатом 29% голосов, второе и третье место — КПРФ и ЛДПР, набрав по 11% и 9% голосов соответственно, на четвертом оказалась бы «Справедливая Россия — За правду» с результатом 6%.

Но в этом исследовании важно и другое. Как пояснили в ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), 8% избирателей изъявили желание отдать свои голоса за одну из малых партий. По 2% — за партию «Новые люди», Партию пенсионеров, «Яблоко», «Зелёную альтернативу». «Коммунисты России» и «Родина» получили бы, по данным исследования, по 1% голосов.

Как пояснил NEWS.ru на условиях анонимности близкий к Кремлю политолог, изначально перед малыми партиями ставились две ключевые задачи — удовлетворить ту группу избирателей, которые испытывают дефицит представительности, а также обезопасить власть от обвинений в том, что на выборы не допущен никто, кроме уже традиционных парламентских партий. Недовольство, к слову, в последнее время растёт. Согласно озвученным ранее данным ВЦИОМ, 46% респондентов придерживаются мнения, что в стране нет партии, которая бы выражала их интересы.

В предстоящих выборах участвуют 30 партий, однако реальной идейной конкуренции практически нет, отмечают политологи. Как указал в разговоре с NEWS.ru эксперт Центра прикладных исследований и программ (ПРИСП), кандидат политических наук Антон Чаблин, подавляющее большинство партий — левопатриотического или социал-демократического толка. При этом на электоральном поле представлены всего две «зелёные» партии, лишь одна классическая либеральная и ни одной пиратской.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Если изучить программные документы партий, то можно убедиться, что фактически ни в одной из них не говорится о необходимости серьёзных политических реформ. В частности, никто не требует ни развития парламентаризма, ни федерализации, закрепления отделения местного самоуправления от власти, ни возвращения прямых выборов. То есть даже для оппозиции всё сводится к неким «косметическим» преобразованиям существующей модели, отмечает Чаблин.

Много малых

Однако на фоне политического штиля уровень поддержки малых партий может оказаться выше ожидаемого, если интерес к выборам проявит большое количество протестно настроенных избирателей без чётких политических симпатий.

Стоит вспомнить кампанию блока «Родина» в 2003 году. При довольно высоком уровне скепсиса по поводу его перспектив у респондентов, опрошенных ФОМ уже после выборов в Госдуму (по данным исследования, опубликованного 15 января 2004 года, 44% не ожидали прохождения этого блока в парламент и лишь 26% были уверены в обратном), всё же среди граждан, заявивших о голосовании за это объединение, только 14% сомневались в его шансах пройти в нижнюю палату. Однако в ходе нынешней парламентской кампании продвижение в информационном пространстве малых партий, а также тезиса о реальной возможности для кого-то из них попасть в Госдуму ведётся не очень активно. Исключением, пожалуй, пока являются «Новые люди» — мнения о вероятности их прохождения в Госдуму появляются в медиапространстве периодически.

Для относительно удачной кампании уверенность в способности непарламентской партии пройти в Госдуму должна присутствовать хотя бы среди представителей одного из сегментов протестного электората, утверждает в разговоре с NEWS.ru ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Михаил Нейжмаков. Например, если значительная часть либеральной аудитории поверила бы в возможность прохождения в парламент «Яблока», а часть избирателей левоконсервативных взглядов — в аналогичные шансы, скажем, партии «Родина».

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Значение малых партий с каждыми новыми выборами растёт. Если в 2011 году за них проголосовало в целом около 5% избирателей, то в 2016-м — уже свыше 11%. С большой долей уверенности можно предположить, что в сентябре их совокупный результат окажется ещё выше. Это выгодно «Единой России», которая в том же 2016 году за счёт малых партий получила немалое число «дополнительных» мандатов.

Что касается самих малых партий, то их, я думаю, вполне устраивает роль «цемента» текущей политической системы, потому что собственных амбиций у большинства из них нет — многие заинтересованы в погоне за пресловутыми тремя процентами голосов, которые позволяют партиям получить государственное финансирование, — пояснил NEWS.ru глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов.

Очевидно, что изначально запуск малых партий осуществлялся для решения технологических задач избирательных кампаний. По оценкам экспертов, в одном случае стояла задача размыть протестный электорат, в другом — оттянуть голоса от конкретной партии или кандидата. Однако всё чаще малые партии становятся самостоятельными игроками, действительно претендующими на свою долю в голосах избирателей. Наверное, пока они вряд ли могут рассчитывать на сумасшедший успех — в целом партийная система России переживает кризис доверия, и даже рейтинги парламентских партий испытывают заметные проблемы.

Скорее всего, россыпь небольших партий не повлияет существенно на общие итоги голосования, но свои локальные задачи в регионах они, вероятно, решить смогут, — пояснил NEWS.ru аналитик агентства «Национальный Эксперт» Алексей Жвалев.

Электоральные поросята

Очевидно, что значительное количество партий в бюллетенях является красноречивым свидетельством использования технологии дробления голосов избирателей. Дело в том, что голоса, отданные за маленькие партии, не прошедшие в парламент, и вправду серьёзно влияют на результаты. В том случае, если партия не преодолевает барьер в 5%, отданные за неё голоса не просто сгорают, а перераспределяются в пользу каждой из прошедших — пропорционально полученным результатам.

За примерами далеко ходить не надо. В 2016 году за счёт десяти партий, не прошедших пятипроцентный барьер, высвободилось свыше 11% голосов. В дальнейшем после их пропорционального разделения «Единая Россия» получила 16 дополнительных мандатов, КПРФ досталось четыре, столько же дополнительно получила ЛДПР, ещё два передали «Справедливой России».

По оценкам заместителя руководителя фракции «Справедливой России» в Госдуме Олега Шеина, особой угрозы традиционным парламентским партиям «карлики» не представляют. В то же время в разговоре с NEWS.ru он признал — в совокупности малые партии смогут набрать около 10% голосов избирателей. Шеин уверен, что они призваны растащить голоса критически настроенных людей.

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В КПРФ полагают, что массовый выход на электоральное поле малых партий — это спецоперация, инспирированная «Единой Россией».

Единороссы хотят откормить этих электоральных поросят, чтобы они стали жирными. А потом — отправить на свинокомплекс. Голоса, отданные за них, фактически уходят в копилку «Единой России». Избиратели зачастую не разбираются в деталях, и искренне думают, что голосуют за какую-то отдельную политическую силу, — заявил NEWS.ru секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

Политолог Павел Салин в свою очередь отмечает: малые партии могут преподнести большие сюрпризы. В беседе с NEWS.ru он указал, что растущий интерес к партиям-новичкам — общемировой тренд. Салин полагает, что многие публикуемые сейчас прогнозы в итоге окажутся ошибочными. Он связал это с тем, что значительная часть избирателей — не определившиеся. Решение, за кого отдать свой голос на выборах в сентябре, они, скорее всего, примут в последний момент. Именно поэтому вероятность сенсаций довольно велика, предполагает политолог.

В то же время в этом сезоне нет интересной повестки и у «старой» оппозиции, признаёт в разговоре с NEWS.ru директор экспертно-аналитического центра «Северо-Запад» Екатерина Колесникова. В итоге, считает она, группу сомневающихся вряд ли удастся завлечь на выборы. Ядерный же электорат у парламентских партий отнять очень сложно.