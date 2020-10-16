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Минобороны РФ вызвало военного атташе США из-за его коллеги в Киеве

15:02, 16 октября 2020
Бриттани Стюарт Бриттани Стюарт Фото: Генеральний штаб ЗСУ/twitter.com

Американский военный атташе приглашён в Минобороны России из-за заявления его коллеги, который работает на Украине. Оно может подтолкнуть Киев к агрессии в Донбассе.

Поводом стала фраза военного атташе США в Киеве полковника Бриттани Стюарт о совместных действиях вооружённых сил США и Украины по противодействию «российской агрессии». В Главном управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ сочли, что это заявление американского дипломата содержит неправдоподобное утверждение и подталкивает Киев к силовому решению конфликта в Донбассе.

Данное заявление противоречит декларациям Пентагона о безальтернативности урегулирования ситуации на Украине мирными средствами, — цитирует РИА Новости заявление российского ведомства.

Как писал NEWS.ru, план по мирному урегулированию ситуации на территории Донбасса уже готов. О завершении конфликта можно будет говорить, когда этот план будет изучен и устроит все стороны. По словам Андрея Ермака, план мирного урегулирования уже «лежит на столе» и там изложено «то, чего желает народ Украины».

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

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