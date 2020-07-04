МИД РФ ответил на обвинения США в нарушении договора о ядерных испытаниях

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Россия отвергает обвинения в якобы несоблюдении договора с Соединёнными Штатами Америки об ограничении подземных испытаний ядерного оружия. Белый дом, отказываясь ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), ставит его на грань развала, считают в МИД РФ.

В ведомстве добавили, что претензии Вашингтона ожидаемо не подкреплены какими-нибудь фактами нарушения Кремлём моратория на подобные учения, которые не соответствуют стандартам «нулевой мощности» США, говорится на официальном сайте МИД РФ.

Причём сами американцы признаются, что не знают ни о количестве таких экспериментов в 2019 году, ни о том, проводились ли они вообще <...>. Инсинуации вброшены, как представляется, для того, чтобы отвлечь внимание от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, — заявили в дипведомстве.

Дипломаты добавили, что Кремль, следуя своим международным обязательствам, не должен соблюдать какие-либо «стандарты США» в области ядерных испытаний. В МИД РФ отметили: складывается ощущение, что Белый дом готовит мир к отказу от пока ещё действующего в Соединённых Штатах добровольного моратория на учения с ядерным оружием и, как итог, к полной ликвидации ДВЗЯИ. Вашингтон его так и не ратифицировал, поэтому обсуждение с США подобной проблематики является контрпродуктивным.

Россия ратифицировала ДВЗЯИ 20 лет назад и с тех пор придерживается своих обязательств. Мораторий на ядерные испытания в стране был введён в 1992 году. Однако международный документ до сих пор не вступил в силу, так как восемь государств не подписали или не ратифицировали его. В связи с этим в дипломатическом ведомстве предложили этим странам пересмотреть свою позицию.

В МИД РФ подчеркнули, что ДВЗЯИ может создать «заслон качественному совершенствованию ядерного оружия, препятствующий его распространению».

В ведомстве назвали содействие вступлению соглашения в силу одним из приоритетов внешней политики России. Там отметили, что страна активно участвует в деятельности подготовительной комиссии Организации по договору, включая создание верификационного механизма ДВЗЯИ. При этом на территории РФ идёт создание одного из ключевых его элементов — национального сегмента Международной системы мониторинга. Из 32 запланированных станций 28 уже введены в строй. Это будет вторая в мире по величине сеть слежения за выполнением параметров международного соглашения, отметили в МИД.

ДВЗЯИ запрещает производить испытания ядерных зарядов, а также их взрывы в мирных целях. Ограничение распространяется на все сферы — в атмосфере, в космосе, под водой и под землёй, а также носит абсолютный и всеобъемлющий характер. На данный момент соглашение подписано 183 странами.

Ранее представители Пентагона заявили о возможности начать испытания в течение нескольких месяцев. 16 июня комитет Сената США по вооружённым силам одобрил выделение $10 млн на проекты по сокращению времени подготовки к этому событию. Поправку к оборонному бюджету предложил сенатор-республиканец Том Коттон.

Дискуссия о ядерных испытаниях впервые возникла в США в мае 2020 года. Поводом стали якобы проведённые испытания ядерных зарядов малой мощности со стороны России и Китая.

В МИД РФ, в свою очередь, уже заявляли, что анонсированные испытания ядерного оружия в США приведут к непоправимым последствиям для глобальной системы нераспространения контроля над вооружениями.