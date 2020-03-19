https://static.news.ru/photo/7bac1cde-69ff-11ea-8778-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Евросоюз использовать «мемы» о якобы имеющей место российской угрозе по дезинформации граждан ЕС о коронавирусе.

Мы предлагаем коллегам в Брюсселе перестать использовать «мемы» о некой российской угрозе и сосредоточиться на оказании реальной помощи Италии, Испании и другим наиболее пострадавшим от коронавирусной инфекции членам Евросоюза, — сказала Захарова на брифинге.

По словам дипломата, в данном случае имеет место «аморальная попытка с помощью безосновательных антироссийских заявлений замаскировать собственные проблемы в борьбе с новой инфекцией».

Вместо того чтобы объединить усилия в борьбе с новым глобальным вызовом делаются такие доклады, вбрасываются материалы — видимо, для отвлечения внимания собственного населения. Это, конечно же, прискорбно, — констатировала Захарова.

18 марта международная деловая газета Financial Times, ссылаясь на данные закрытого доклада Евросоюза, утверждает, что Москва с помощью прокремлёвских СМИ пытается посеять панику и подорвать веру в европейские медицинские организации во время борьбы с коронавирусом. В качестве аргумента авторы статьи приводят сообщения в соцсетях, опубликованные в аккаунтах, где ранее появлялись материалы о Сирии и протестах «жёлтых жилетов» во Франции. Теперь в них стали публиковать данные о коронавирусе на разных языках. FT пишет, что в документе речь идёт о 80 материалах с ложной информацией о ситуации в Европе.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. Очагом распространения болезни стал рынок морепродуктов в городе Ухань. Несколько недель врачи не могли найти возбудитель. В начале января 2020 года учёным удалось его установить. Им оказался коронавирус нового типа. Предполагается, что он благодаря мутациям передался от животных человеку.

На сегодняшний день COVID-19 заразились более 219 тысяч человек, более 8 тысяч умерли, 84 тысячам удалось выздороветь. В России диагностировано 147 случаев заболевания, большинство пациентов недавно вернулись из зарубежных поездок. 19 марта в Москве скончалась пожилая женщина, у которой диагностировали коронавирусную инфекцию. После вскрытия выяснилось, что причиной смерти стал не COVID-19, а оторвавшийся тромб. На момент госпитализации у пенсионерки пневмония была в начальной стадии, писал NEWS.ru.