«Липовых» журналистов уводят с митингов

В Государственной думе, похоже, серьёзно обеспокоились нарушениями законодательства о проведении митингов и других публичных мероприятий. Депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин предложил усилить административную ответственность за неповиновение сотрудникам правопорядка, а кроме того, наказывать за незаконное использование на таких акциях «отличительного признака представителя СМИ». Автор законопроекта в беседе с NEWS.ru объяснил свою инициативу исключительно заботой о журналистах, которые работают на митингах, от провокаторов. В Союзе журналистов России (СЖР) же опасаются, что подобные предложения серьёзно ограничат деятельность СМИ во время протестных акций. По мнению экспертов, опрошенных NEWS.ru, законодатель таким образом хочет закрепить сложившуюся практику, удобную для стражей порядка.

Отличительный признак журналиста

В законопроектах, опубликованных в электронной базе Госдумы, предлагается существенно повысить административную ответственность за нарушения законодательства о митингах. Так, за неповиновение сотрудникам силовых структур граждан могут оштрафовать на сумму от двух до четырёх тысяч рублей, а при повторном совершении таких правонарушений — от 10 до 20 тысяч. Кроме того, в качестве альтернативы с учётом благосостояния провинившегося штраф может быть заменён на административное наказание в виде обязательных работ.

Сейчас за такие правонарушения предусмотрен штраф от 500 до тысячи рублей, что, по мнению автора законопроекта, «не соответствует степени потенциальной опасности соответствующих деяний, их возможным негативным последствиям и не обеспечивает превентивную функцию законодательства об административных правонарушениях».

Дмитрий Вяткин также предложил установить штрафы до 100 тысяч рублей за неправомерное спонсирование митингов. Кроме того, он внёс поправки в Кодекс об административных правонарушениях о введении административных штрафов до 30 тысяч рублей за неправомерное использование обозначений сотрудников СМИ в ходе публичных мероприятий.

Как пояснил сам парламентарий в разговоре с NEWS.ru, последняя норма соотносится с внесённым им на прошлой неделе законопроектом, обязывающим журналистов, работающих на любом публичном мероприятии, использовать ясно видимый отличительный признак представителя СМИ, вид и описание которого будут установлены МВД России по согласованию с Роскомнадзором и Союзом журналистов России.

Всё-таки журналистов, которые освящают любые публичные мероприятия, будь то санкционированные митинги или нет, нужно выделять в толпе: если они работают как журналисты, то они не имеют право быть участниками митинга. Соответственно, специальный знак будет разработан Министерством внутренних дел по согласованию с Союзом журналистов и Роскомнадзором. Но есть случаи, когда лица, которые не являются представителями СМИ (среди организаторов и участников публичных мероприятий), пытаются мимикрировать под журналистов. Для таких случаев и предусмотрена ответственность за незаконное использование этого знака. Дмитрий Вяткин первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений

Депутат подчеркнул, что до этого в России не было специальных правил работы журналистов на уличных акциях, в том числе несанкционированных. По его словам, сразу понять, кто журналист, а кто нет, невозможно, и в первую очередь эта норма направлена на то, чтобы защитить тех работников СМИ, которые задействованы на санкционированных и несанкционированных акциях.

Поле для манипуляций

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В свою очередь, в Союзе журналистов России к новым инициативам парламентария-единоросса относятся настороженно. По словам главы СЖР Владимира Соловьёва, если они будут приняты, то это может создать поле для манипуляций и наказания невиновных, а также нарушить права работников СМИ на сбор и распространение информации.

Нужно внимательно изучить всё, что предлагается и, конечно, сделать так, чтобы это не нарушало незаконно ни закон о печати, ни права журналистов. Что же касается наказания за незаконное использование журналистского удостоверения, то в этом, может быть, и есть какая-то необходимость, потому что есть случаи, когда люди, которые не являются журналистами, имеют при себе удостоверения, похожие на удостоверение журналиста. Они, например, на каком-то митинге занимаются политической деятельностью, выкрикивают лозунги, иногда вступают в конфликт с полицией, а когда их задерживают, то они предъявляют удостоверение и говорят, что они журналисты. Владимир Соловьёв председатель Союза журналистов России председатель Союза журналистов России

Глава СЖР добавил, что в России зарегистрировано более 30 тысяч различных СМИ, некоторые из них могут не работать, но имеют право выдавать журналистские удостоверения, что, по его словам, может привести к манипуляциям и даже к продаже корочек. В связи с этим Союз в своё время и предложил модифицировать журналистское удостоверение.

По сути, депутат Вяткин выступил в своих предложениях как Капитан Очевидность: он повторил то, о чём мы говорим давно, и в кодексе журналиста это присутствует. Если человек работает как журналист на митинге, то он защищён законом и имеет другой статус. Но даже если он является профессиональным журналистом, но пошёл на митинг как гражданин, просто выражает свою позицию, политическую или гражданскую, то это уже другая история, — подытожил он.

Накануне схватки за власть

Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты, опрошенные NEWS.ru, сходятся во мнении, что подобные законодательные инициативы демонстрируют страх власти перед оппозицией накануне думской избирательной кампании.

По мнению старшего партнёра коллегии адвокатов Pen & Paper, экс-сенатора Константина Добрынина, происходящее с новыми поправками в законодательство о митингах говорит о том, что парламентарии и шире — государственная власть — не чувствуют уверенности в уже сформированном репрессивном аппарате. Они понимают, что кажущиеся пробелы надо заткнуть при всей абсурдности предложенных механизмов.

Разумеется, основной идеей является превенция или позитивная ответственность, рассчитанная на то, что возможные правонарушители, зная о последствиях, будут позитивно воздерживаться от правонарушения. Фактически же государство в очередной раз пытается незатейливо использовать законодательный кнут, чтобы зацементировать и без того выжженное законодательное поле. Начало этому было положено ещё в 2012 году в мою бытность сенатором, когда и принимался тот самый закон о митингах, за который лично я не голосовал. Было уже очевидно, в какую сторону это все идёт. Прошло каких-то восемь лет, и мы всерьёз обсуждаем ответственность за незаконное использование журналисткой аккредитации, так мы докатимся до уголовной ответственности за незаконное ношение жилеток с надписью «пресса». И это не шутка. Константин Добрынин статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов России статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов России

Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов уверен, что таким образом законодатели идут по пути облегчения жизни сотрудникам правоохранительных органов.

Вносятся инициативы, закрепляющие сложившуюся практику, удобную для стражей порядка. Законодательно закрепляется то, что раньше и практиковалось. Наверное, депутаты так понимают приближение законов к реальной жизни. Алексей Куртов президент Российской ассоциации политических консультантов президент Российской ассоциации политических консультантов

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв, в свою очередь, считает, что все эти законопроекты демонстрируют страх перед оппозицией, а также перед народом.

Причём делается всё по принципу — коротка у стула ножка, подпилю ещё немножко. Пресс-карта, как показывает практика, ни от чего не спасает. Законность её использования гипотетически можно оспорить и задним числом, когда редакция отрекается от сотрудника после давления сверху. В УК есть статья 327 — подделка, изготовление и оборот фальшивых документов. Так чего ещё надо? Вопрос риторический. Константин Калачёв руководитель компании «Политическая экспертная группа» руководитель компании «Политическая экспертная группа»

Политический юрист Антон Тимченко напомнил, что вносимые сегодня в Госдуму инициативы — это лишь часть поправок, реформирующих процедуру проведения массовых акций.

Очевидно, речь идёт о подготовке к федеральной избирательной кампании. Накануне большой «схватки за власть» порядок проведения массовых акций, главного законного инструмента протестной активности, не мог остаться без внимания законодателей, отсюда и законопроектная плодовитость. Наряду с довольно логичными и вполне обоснованными инициативами проекты содержат довольно странные положения, главная цель которых, очевидно, затруднить проведение публичных мероприятий оппозиции. Антон Тимченко политический юрист политический юрист

В качестве примера юрист привёл изменения, предполагающие указание в уведомлении о мероприятии банковского счёта, аккумулирующего средства на проведение акции, запрет иностранного финансирования (круг субъектов, кому запрещено такое финансирование, довольно обширен), обязанность по итогам мероприятия готовить отчёт, запрет журналисту агитировать за или против мероприятия, признание серии одиночных пикетов (проводимых в том числе поочередно) «массовым» публичным мероприятием, установление ответственности за сокрытие или незаконное использование отличительного признака представителя СМИ, форму которого определяет МВД России по согласованию с Роскомнадзором и Союзом журналистов. Кроме того, эксперт обратил внимание на запрет на проведение мероприятий перед зданиями, в которых находятся суды и оперативные службы, а также на то, что при наличии угрозы теракта или чрезвычайной ситуации мероприятие может быть отменено уполномоченным органом.

Если какая-то часть предложений довольно логична и направлена на упорядочивание организационных вопросов при проведении массовых акций, то другая будет явно способствовать вытеснению протеста из легального поля в маргинальные форматы, учитывая высокие зарегулированность и издержки на администрирование мероприятий, — считает Тимченко.

По мнению юриста, гражданские активисты будут искать новые «лайфхаки» и лазейки для обхода ограничений, что приведёт к усилению социальной турбулентности в обществе.

Над материалом также работала Виктория Немис.