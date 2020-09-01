Лавров заявил, что доволен профессией дипломата

https://static.news.ru/photo/cf24a256-ec3f-11ea-a9bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал студентам МГИМО, что доволен выбором своей профессии.

Когда я оканчивал среднюю школу, я хотел поступать в МИФИ, но потом, когда выяснилось, что в МГИМО экзамены на месяц раньше, я решил попробовать — всё равно ничего не теряю. Поэтому с тех пор я абсолютно не жалею о своём выборе и вам не советую, — передает ТАСС слова министра с выступления перед студентами.

Однако глава МИД отметил и главный, по его мнению, недостаток своей профессии, которая мешает ему проводить много времени с семьёй.

Не часто получается с друзьями и близкими пообщаться, но тем ценнее каждый раз, когда это удаётся, — подчеркнул он.

В ответ на вопрос одного из первокурсников, какую бы профессию глава МИД выбрал, если бы не стал дипломатом, Лавров ответил, что рассуждать об этом уже бессмысленно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на текущей неделе Сергей Лавров примет участие в видеоконференции глав МИД стран Группы двадцати (G20).