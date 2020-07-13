Лавров и Мамедъяров обсудили инцидент на границе с Арменией

https://static.news.ru/photo/d89a4556-c4fe-11ea-9d76-fa163e074e61_660.jpg Эльмар Мамедъяров и Сергей Лавров Фото: Sputnik/РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время телефонного разговора 13 июля с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым заявил о недопустимости роста напряжённости на азербайджано-армянской границе и необходимости контроля ситуации.

Эльмар Мамедъяров проинформировал российского коллегу о предотвращении попытки ВС Армении атаковать азербайджано-армянскую границу и сохраняющейся напряжённости в регионе. Он отметил, что провокация Армении послужила обострению ситуации в регионе, вовлечению третьих стран в армяно-азербайджанский конфликт, подчеркнув, что попытка Армении применить силу неприемлема, а такие провокации будут предотвращены в будущем, — цитирует РИА Новости сообщение МИД Азербайджана.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что во время телефонного разговора было отмечено, что ОБСЕ непосредственно вовлечена в урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта и обе стороны конфликта являются полноправными членами этой организации.

Также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что эскалация напряжённости в регионе недопустима и важно контролировать ситуацию.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что руководство Армении несёт всю ответственность за провокацию на армяно-азербайджанской границе. По словам главы республики, неожиданный удар по позициям Баку — очередная провокация Армении, которая привела к гибели азербайджанских военных. Он добавил, что вся ответственность за эту провокацию ложится на военно-политическое руководство Армении. Такие инциденты происходят, по его мнению, из-за двуличия армянских властей. Алиев подчеркнул, что Азербайджан обеспечит защиту своей территориальной целостности.

Накануне Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и использовании артиллерии.

Ситуация начала накаляться с полудня 12 июля, когда, по оценкам Баку, подразделения ВС Армении, грубо нарушив «режим тишины» на участке Товузского района государственной границы, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок. В свою очередь армянское оборонное ведомство выдвинуло встречные обвинения, сообщив, что азербайджанские ВС, применив артиллерию, попытались взять силой опорный пункт, который находится в пограничном районе. В Ереване уточнили, что потерь с его стороны нет. Число же погибших азербайджанских военнослужащих возросло до трёх. Стрельба велась до поздней ночи. После нескольких часов ночного затишья обмен ударами возобновился рано утром 13 июля.

Как писал NEWS.ru, современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.