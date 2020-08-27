Кудрин в роли чрезвычайного комиссара

Частота упоминания в масс-медиа главы Счётной палаты (СП) Алексея Кудрина в последнее время заметно возросла. Вот заголовки СМИ, появившиеся только в последние дни: «Кудрин раскритиковал высокие зарплаты менеджеров госкомпаний», «Кудрин предложил странам БРИКС провести аудит по проблемам чистого воздуха», «В состав Госсовета могут войти генпрокурор и председатель Счётной палаты», «По мнению Счётной палаты, Пенсионный фонд РФ неэффективно пользуется массивом личных данных россиян».

Глава СП — фигура неполитическая. Её первого председателя Хачима Кармокова вообще никто не знал. Степашин привлекал иногда к себе внимание в основном потому, что был в прошлом премьером. Голикова опять-таки предпочитала не «светиться» в СМИ. Если председатель палаты часто выступает в масс-медиа, значит он ведет некую политическую игру. В западных странах такое невозможно, ибо там считается, что руководитель подобного органа должен быть абсолютно политически беспристрастен, в противном случае его оценки могут являться заангажированными.

Однако биография Алексея Кудрина такова, что он явно не вмещается в узкий формат Счётной палаты. В 1994–1996 годах он работал первым заместителем мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, а другим первым замом являлся Владимир Путин. И именно Кудрин способствовал переезду последнего в Москву, когда Собчак проиграл выборы. В дальнейшем Путин сменил Кудрина на посту главы контрольного управления администрации президента.

Таким образом, по своим неформальным связям Кудрин очень близок к главе Кремля уже на протяжении почти 30 лет. И его статус в нынешней элите обуславливается в первую очередь именно этим обстоятельством, а не формальным руководством палатой. Кроме того, Кудрин 11 лет служил министром финансов РФ — рекорд за всё постсоветское время. На этой должности он приобрёл широчайшее влияние и круг знакомств.

Поэтому место Кудрина и диапазон допустимых для него действий и заявлений шире, чем у других чиновников. Достаточно вспомнить, как осенью 2011 года он открыто вступил в пререкания с тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым. Это было невероятно — никогда с начала прихода Путина в Кремль высокопоставленные служащие не позволяли себе оговариваться с первым лицом. А Кудрин позволил, причём без особенных ресурсных потерь для себя. Да, он ушёл в отставку, но подчёркнуто остался другом Путина.

В ходе бурных событий 2011–2012 годов Кудрин играл немаловажную роль, пытаясь посредничать между властью и оппозицией. Впрочем, публичный политик из него не получился, но он продолжал пользоваться благосклонностью Кремля, благо Путин уже вернулся на президентский пост. Кудрин создал Комитет гражданских инициатив, проводивший Общероссийский гражданский форум, возглавил совет Центра стратегических разработок — организации при правительстве, вошёл в состав Экономического совета при президенте. Он являлся классическим системным либералом, верным наследию Гайдара, но при этом дистанцировался от уличных акций и шумихи, а также был вхожим в кабинеты.

Через несколько лет Кудрин явно заскучал — и комитет, и форум, оказались не вполне серьёзными затеями. Всё это не давало никакой отдачи и не привлекало внимания общества. Ему явно нужен был какой-то серьёзный пост. И в 2018 году после победы Путина он получил его, возглавив Счётную палату взамен Татьяны Голиковой.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Кудрин пришёл в СП явно не досиживать дни до пенсии. Он регулярно выступает с сильными заявлениями, оглашает результаты различных проверок в иной тональности, чем его предшественники, не осторожно в чём-то упрекает, а как бы вскрывает и обнародует злоупотребления. Так, в марте этого года Кудрин выступил с прогнозом развития российской экономики в зависимости от цен на нефть. Как председатель Счётной палаты он не обязан этого делать. Однако он пошёл на этот шаг, словно показывая, что ему до всего есть дело. В январе глава СП раскритиковал правительство (которое ещё возглавлял его старый недруг Медведев) — типичный политический жест.

Можно сказать, что Кудрин рассматривает свое руководство Счётной палатой не как скромную, кропотливую, нешумную работу, а как трибуну, с которой он может вещать и оказывать влияние на те или иные аспекты правительственной политики. Разумеется, без согласия Владимира Путина такое было бы невозможно. Последнему выгодно иметь в лице Кудрина страшилку для чиновников, равно как держать такого тяжеловеса в своей команде, а не за её пределами.

Однако сегодня правительство возглавляет Михаил Мишустин. Медведев особой роли в делах государственного управления не играет, и Кудрин может быть этим доволен. Но будет ли доволен сам Мишустин слишком активной критикой Кудрина? Мы не знаем, на каких условиях он согласился возглавить кабинет, склонен ли он терпеть чересчур ретивого главу Счётной палаты, который не может не критиковать правительство, поскольку без этого лишается смысл его деятельности. Потенциальный конфликт заложен, развернётся ли он?