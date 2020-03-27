https://static.news.ru/photo/f1b551b6-702b-11ea-a3ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Запад должен отменить санкции в отношении России, поскольку в трудные времена для всего мира важна консолидация. Об этом заявил глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

По мнению депутата, западным странам следует признать ущербность санкционной политики. Он отметил, что шаги в этом направлении уже сделали Германия и Италия.

Гемпель также напомнил, что именно от России итальянцы получают помощь в тяжёлые для них времена, тогда как ни ЕС, ни США их проблемы не волнуют, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что немецкий политик Робби Шлунд назвал санкции в отношении РФ абсурдными и призвал к немедленной их отмене. Он заявил, что эта мера будет способствовать пониманию между двумя народами и поддержке экономики обеих стран после пандемии.

Согласно последним данным, в мире заразились более 538 тысяч. Жертвами болезни стали 24,2 тысячи человек, выздоровели свыше 124 тысяч. В России общее число заражённых составляет 1036 человек. За последние сутки выявили 196 случаев, из которых 157 — в Москве. Количество выздоровевших возросло до 45 человек. Умерли три человека.