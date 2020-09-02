Кремль подтвердил планы Путина выступить на Генассамблее ООН

https://static.news.ru/photo/1c59c0d0-ed01-11ea-8d0a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер выступит на Генассамблее ООН по видеосвязи 22 сентября.

Согласно планам ГА ООН, неделя высокого уровня пройдёт с 21 по 29 сентября. Выступление Путина запланировано на 22 сентября. По словам Пескова, председательствующая на Генассамблее сторона предложила, чтобы на фоне сложной эпидемиологической ситуации главы государств записали на видео свои выступления. Выступление Путина в данный момент «прорабатывается и готовится», передаёт РИА Новости.

Это 20-е числа, как вы понимаете, ещё время есть, конечно же, выступление на Генассамблее — это всегда серьёзное выступление, которое требует времени на подготовку, — заявил пресс-секретарь.

22 сентября, в первый день общих прений, первым выступит президент Бразилии Жаир Болсонару, потом — американский лидер Дональд Трамп. Затем планируются выступления глав Турции, Китая, Чили и Кубы. Седьмым выступит Путин.

Ранее NEWS.ru писал о том, что экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская планирует выступить на заседаниях Совета Безопасности ООН 4 сентября и Парламентской ассамблеи Совета Европы 8 сентября.