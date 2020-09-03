Кремль не знает причин обыска в агентстве Дальнего Востока по инвестициям

https://static.news.ru/photo/c9aafe68-edd1-11ea-a8f2-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кремле не знают, по каким причинам в Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта прошли обыски. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Информация о прошедших обысках ранее появилась в СМИ.

Представители прессы спросили Пескова, известны ли правительству причины обысков в агентстве, которое относится к Минвостокразвития. Также журналисты поинтересовались, не скажется ли произошедшее на работе институтов, которые заняты развитием ДФО, и не отразится ли инцидент на деятельности полпреда главы государства на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.

Пресс-секретарь президента заметил, что о причинах обысков стоит спрашивать у правоохранителей.

Безусловно, следственные действия не могут и не должны мешать программам развития Дальнего Востока. Тем более после того, как действительно регион посетил глава правительства и были сформулированы новые задачи по ускорению этого развития, — цитирует Пескова РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ заявил, что в российском руководстве не понимают, что может быть причиной обсуждения перспективы введения санкций в отношении России на фоне ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального.