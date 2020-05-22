Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) фиксирует рост недовольства граждан правительством на фоне нарастающих из-за пандемии коронавируса экономических проблем. Эксперты рассказали NEWS.ru, может ли премьер-министр Михаил Мишустин лишиться своего поста в свете того, что скорого возврата к докризисному положению вещей не ожидается.

Согласно исследованию фонда «Общественное мнение», с начала апреля уровень доверия к российскому правительству наших сограждан стабильно падает . И падение это началось вместе с первым продлением президентом России Владимиром Путиным режима нерабочих дней. Если 5 апреля о работе кабинета министров положительно отзывались 47% опрошенных, то к 17 мая их осталось лишь 36%. Соответственно, в апреле 35% респондентов дали отрицательную оценку деятельности подопечных Михаила Мишустина, а к концу прошлой недели — уже 46%.

Вероятно, первый «пакет» выходных дней население восприняло с воодушевлением — как возможность отдохнуть, выбраться на шашлыки и вообще как подарок от властей. А вот затем стало понятно, что такой режим сильно бьёт по карману и компенсировать потери пока никто не торопится. На этом фоне многочисленные и очень громкие призывы оппозиции просто раздать людям деньги оставались без реакции, а пример тех же США, где власти на такую меру пошли, только добавлял раздражения. Неудивительно, что за тот же период на 10% — с 44% до 55% — выросло число людей, которым приходилось слышать от окружающих критику в адрес властей (количество тех, кто критики не слышал, упало с 53% до 42%). А число граждан, заявивших, что действия руководства страны вызвали недовольство лично у них, выросло с 31% до 43%.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Что характерно, президент от обрушившихся на государство проблем пострадал куда в меньшей степени. За тот же период — с 5 апреля по 17 мая — уровень одобрения его работы снизился с 67% до 60%, а уровень неодобрения вырос с 19% до 24%, что пока не выглядит критично.

Показательно, что нынешний кризис практически никак не отразился на уровне поддержки политических партий, которые населением, видимо, не воспринимаются как политические субъекты, способные влиять на решения.

Таким образом, главной и единственной жертвой совместного удара коронавируса и дешёвой нефти по российской экономике сейчас выглядит премьер-министр Михаил Мишустин, сам к тому же переболевший COVID-19. Его кабинет до сих пор имел перед медведевским только одно преимущество — в личности главы, но сейчас и этот аванс доверия растаял.

Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов в разговоре с NEWS.ru обратил внимание на относительную стабильность уровня доверия к президенту и политическим партиям на фоне падения такового к кабмину.

Существенное падение доверия правительству — свидетельство того, что экономические проблемы, вызванные эпидемией, население связывает именно с этим институтом. Безусловно, это вызов для Мишустина и его кабинета: правительство должно продемонстрировать эффективность работы, прежде всего в социальной сфере, и вернуть доверие граждан. Дмитрий Орлов гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций» гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций»

Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов считает объяснимыми результаты исследования ФОМ. По его словам, людям свойственно искать виноватых в ухудшении качества жизни и внимание фокусируется на тех, чьи действия обсуждают чаще всего. В данном случае — правительства.

Так что цифры рейтингов вполне объяснимые. Вполне возможно, что и рейтинг губернаторов продолжит расти — они ведь в «одной лодке» с жителями. Думаю, это понимают и дадут правительству Мишустина нормально работать, без угрозы его отставки. Алексей Куртов президент Российской ассоциации политических консультантов президент Российской ассоциации политических консультантов

Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов не видит в сложившейся ситуации риска для нынешнего состава кабмина и лично Мишустина. Он отмечает, что в апреле рейтинг правительства вырос до небывалых 47% на фоне начала кризиса и паники, когда оно ежедневно заседало, принимались какие-то решения.

Сейчас, в условиях, когда граждане отходят от кризиса, когда потихоньку возвращаются к обычной жизни, а чрезвычайщины всё меньше, следить за деятельностью правительства стали меньше и всё вернулось к прежним параметрам. Поэтому говорить о каком-то падении доверия или недовольстве граждан действиями кабмина не стоит. Григорий Добромелов директор Института прикладных политических исследований директор Института прикладных политических исследований

В этой связи, по мнению эксперта, предполагать возможные кадровые перестановки также не приходится, даже несмотря на критику со стороны Владимира Путина из-за ситуации с выплатами медикам, поскольку и министр здравоохранения Михаил Мурашко, и первый вице-премьер Андрей Белоусов, и глава Минфина Антон Силуанов имеют высокий уровень доверия со стороны государства.

Может быть, пострадают какие-то рядовые исполнители на уровне начальников отделов, возможно, в регионах найдут козлов отпущения. Не исключено даже, что в некоторых регионах позже будут отставки губернаторов по собственному желанию. Но пока даже регионы назвать сложно. Поэтому говорить сейчас об отставке правительства, особенно на фоне скорого голосования по поправкам к Конституции, нелепо, — резюмировал он.

Вряд ли Михаил Мишустин, когда принимал предложение возглавить правительство, представлял, в какой переплёт попадёт. И здесь ему можно только посочувствовать. Но в конечном итоге история спросит с каждого по результатам и скидок делать не будет.

Над текстом также работал Сергей Изотов.