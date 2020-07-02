На фоне бравурных отчётов о поддержке россиянами пакета конституционных поправок выделяются своим сдержанным отношением к обновлению Основного закона северяне и дальневосточники. На севере России жёстче всех отреагировали на предлагаемую реформу жители Ненецкого автономного округа. Именно там, в регионе вечной мерзлоты, сработало то, чего больше всего опасались организаторы плебисцита в президентской администрации. Избиратель своим голосованием выразил не неприятие каких-то определённых поправок (кто у нас их внимательно изучал), а продемонстрировал свое разочарование сложившейся ситуацией в целом.

Для жителей же Ненецкого округа главным раздражителем в последние месяцы было продемонстрированное руководством двух субъектов России — Архангельской области и НАО — намерение добиться их объединения. И, таким образом, продолжить тенденцию на укрупнение областей и краёв страны. Тем более, что в теории в рамках одобрения пакета конституционных поправок можно было бы заодно и внести в текст основного закона строчку о появлении Поморского края. Заодно и средства сэкономили бы.

Но с самого начала что-то пошло не так. Не только общественность округа приняла в штыки идею слияния с куда более бедной Архангельской областью. Но и депутаты местного законодательного собрания встали на сторону своих земляков. Тем более, что в маленькой территориальной единице с населением примерно в сорок пять тысяч все друг друга знают, все — или друзья или родственники. А потому и депутатам особо было не спрятаться за отговорки, что, мол, в Москве и так уже всё решили заранее.

Парадокс же заключался в том, что НАО, являясь самостоятельным субъектом РФ, в то же время входит и в Архангельскую область. Такая вот матрёшка. Но вот денежки врозь — бюджеты у всех свои. И жителям округа так и не смогли предъявить аргументы, подтверждающие лично для них пользу от такого укрупнения. В результате процесс был заморожен, а в ходе плебисцита негативная позиция жителей ещё раз была подтверждена демонстративным образом. И власти НАО были вынуждены заявить, что регион полностью отказался от идеи объединения с Архангельской областью

Юрий Бездудный Артём Козлов/CC BY-SA 4.0/wikipedia.com

И вот теперь возникает вполне логичный аппаратный вопрос, а кто персонально должен ответить за такой местный провал столь важного для Кремля мероприятия?

Формально округ возглавляет Юрий Бездудный, который, однако, получил свой пост врио главы региона только в апреле текущего года. И ему ещё предстоит пройти через горнило выборов, поскольку объединение так и не состоялось. Однако такой провальный результат, один на всю огромную страну, ставит ребром вопрос о том, насколько он авторитетен в НАО, пользуется ли каким-то доверием у населения.

Но вот парадокс. До него в НАО командовал Александр Цыбульский, который ныне врио главы Архангельской области. Уж ему-то следовало знать о тонкостях настроений в округе. Тем более, что там по-прежнему на местах его кадры. Но знание местной специфики не удержало его от топорной попытки слияния. Считается, что в трудном для центра регионе, взбудораженном планами организации московской свалки, новый врио хотел окончательно смирить местные настроения, не только поставив крест на мусорном полигоне у станции Шиес, но и проведя объединение, которое сулило большие дивидендов как раз архангелогородцам.

Так что ныне не простой вопрос, кто несёт в большей степени моральную ответственность за такие царящие в НАО настроения и оппозиционный дух. Бывший начальник или его свежий преемник. Тем более, что оба ещё не избраны...