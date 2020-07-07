Китай готов присоединиться к переговорам по СНВ на определённых условиях

https://static.news.ru/photo/d29576d0-c0df-11ea-ba92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Song/Xinhua/Global Look Press

КНР может стать участницей переговоров по сокращению стратегических наступательных вооружений, если США понизят свой ядерный потенциал до уровня Китая, заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

По его словам, ядерный потенциал Соединённых Штатов, согласно оценкам экспертов, составляет 5,8–6 тыс. ядерных боеголовок, что в 20 раз больше, чем в Китае. Также представитель ведомства отметил, что США совершенствуют и наращивают его, передаёт «Интерфакс».

Есть два пути: Китай наращивает свой ядерный потенциал до уровня США, или же США сокращают свой до уровня Китая, — заявил Фу Цун на брифинге в Пекине.

Он подчеркнул, что КНР «будет счастлива» участвовать в трёхсторонних переговорах, но только при соблюдении вышеназванных условий. Дипломат отметил, что США разворачивают свои системы ПРО и ракеты средней дальности у границ Китая, также милитаризуют космос, что представляет угрозу для безопасности КНР, которая в данных условиях вынуждена совершенствовать свой ядерный арсенал.

При этом Фу Цун поблагодарил Россию за понимание позиции Китая по данному вопросу и напомнил, что российская сторона не настаивала на участии Китая в переговорах, это требование озвучено только США. Также он рассказал, что РФ и КНР находятся в контакте по вопросам разоружения и другим стратегическим проблемам.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан между Россией и США в 2010 году. Его срок действия заканчивается 5 февраля 2021 года, если стороны не согласуют новый договор. СНВ-3 может быть продлён не более чем до 2026 года. С 22 июня 2020 года в Вене начались встречи делегаций США и России. В ходе мероприятия обсуждаются контроль над вооружениями и стратегическая стабильность. Планируется, что результатом переговоров станет новое соглашение, которое заменит СНВ-3. Вашингтон приглашал Пекин принять участие в переговорах. Спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли заявлял, что Россия должна убедить Китай присоединиться.

Как писал NEWS.ru ранее, США готовы к продлению СНВ-3, но только при «определённых обстоятельствах» и «прогрессе в ключевых сферах», включая программу КНР, заявили в Госдепе. По словам спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, дискуссии в Вене позволили России и Соединённым Штатам продвинуться вперёд в понимании вопросов в сфере ядерного разоружения.