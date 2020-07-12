Германия призвала ЕС ввести санкции против РФ из-за хакерской атаки

https://static.news.ru/photo/9b619332-c446-11ea-97f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти ФРГ в начале июля обратились в ЕС с просьбой ввести санкции против России. Это связано с хакерской атакой на бундестаг, в которой подозревают Москву.

Фракция Левой партии парламента Германии заявила, что введение санкций обосновано материалами, которые были получены от спецслужб. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Если Евросоюз откликнется на предложение немецких политиков, тогда это станет первым случаем применения санкционного режима за кибератаки. По данным журналистов, окончательное решение пока не принято.

Немецкие силовики 8 мая заявили, что российские хакеры могут стоять за взломом электронной почты канцлера Германии Ангелы Меркель. Якобы российские спецслужбы получили её письма из парламентского бюро с 2012 года. Атака будто бы произошла во время празднования бундестагом 70-летия окончания Второй мировой войны.

NEWS.ru писал, что Меркель серьёзно восприняла информацию о возможной причастности России к атаке на бундестаг. Она подчеркнула, что это преступление должно быть тщательно расследовано.

Российские дипломаты заявили, что МИД ФРГ не предоставил какие-либо доказательства вины Москвы в кибератаке. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Берлин даже не объяснил, на чём основываются обвинения. Она подчеркнула, что если немецкая сторона на самом деле располагает какими-то подтверждениями вины, то РФ готова рассмотреть эти данные.