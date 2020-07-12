ЕС назвал Минские соглашения единственным путём к миру на Украине

https://static.news.ru/photo/0802ec78-c46c-11ea-b1b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Евросоюз считает необходимым полное выполнение Минских соглашений для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

Депутат от Европарламента Германии Максимилиан Кра подал запрос в Европейский совет по вопросу этого конфликта. В официальном ответе говорится, что ЕС будет продолжать поддерживать суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины в пределах установленных международных границ.

Полное выполнение Минских соглашений — единственный способ найти прочное и мирное решение конфликта на востоке Украины, — также прописано в документе, сообщает телеканал «112 Украина».

Как ранее писал NEWS.ru, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что найти замену Минским соглашениям будет сложно. По его словам, Кремль не понимает, выходит ли Украина из соглашений или нет. Песков подчеркнул, что для решения конфликта необходим диалог с представителями самопровозглашённых республик. Официальные власти Украины отказываются от такого диалога, и получается замкнутый круг.

Замглавы делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Резников 9 июля назвал Минские соглашения неактуальными. По его словам, на сегодня они не соответствуют реалиям.