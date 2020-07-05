Эксперт оценил шансы Канье Уэста победить на президентских выборах в США

https://static.news.ru/photo/11104d96-beb4-11ea-8515-fa163e074e61_660.jpg Канье Уэст Фото: Imagespace/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский рэпер Канье Уэст может быть рассмотрен в качестве кандидата на пост президента США Демократической партии, но стать хозяином Белого дома ему вряд ли удастся. Такого мнения придерживается главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Он пояснил, что сейчас от демократов на пост президента США претендует Джо Байден. Однако, если в силу возраста у него появятся проблемы со здоровьем, ему придётся искать замену. Уэст, симпатизирующий демократам, заявляет о своём намерении участвовать в выборах, исходя из того, что такой кризис может возникнуть.

В Америке есть понимание экзистенциального кризиса. Вывести страну могут не политики, а если хотите, спасители, которые связаны с религиозной тематикой. У таких фигур есть шанс, чтобы их рассмотрели, — сказал Васильев радиостанции «Говорит Москва».

При этом он отметил, что в истории США никогда такие люди не входили в Белый дом и не становились лидерами страны.

Как ранее писал NEWS.ru, Уэст о своём намерении участвовать в президентской гонке объявил в соцсетях. Соответствующее сообщение он опубликовал в Twitter с хэштегом «Видение2020». До этого он выпустил видеоклип, посвящённый двум главным событиям, произошедшим в США в 2020 году: пандемии коронавируса и протестным акциям движения Black Lives Matter.

Выборы президента США намечены на 3 ноября. По словам действующего главы государства Дональда Трампа, который будет баллотироваться на второй срок, они могут стать «самыми сфальсифицированными» за всю историю страны.