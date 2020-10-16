Велогонщик Закарин сменил команду Мирового тура на «Газпром-РусВело»

https://static.news.ru/photo/a0923330-0fa9-11eb-9f3f-fa163e074e61_660.jpg Ильнур Закарин Фото: Marco Alpozzi/Lapresse/Global Look Press

Сильнейший велогонщик России Ильнур Закарин в 2021 году продолжит карьеру в проконтинентальной команде «Газпром-РусВело», сообщает пресс-служба команды.

Как говорится в пресс-релизе российской команды, контракт рассчитан на два года.

У меня было предложение остаться в Мировом туре, но когда Ренат (Хамидулин, генеральный менеджер. — NEWS.ru) предложил мне перейти в «Газпром-РусВело», я, недолго думая, согласился, — сказал гонщик.

Таким образом, Закарин возвращается в «Газпром-РусВело», где начинал и провёл два сезона. В 2019 году гонщик подписал контракт с польской командой Мирового тура CCC Team сроком на два года, сообщал NEWS.ru.

Закарин является сильнейшим российским гонщиком. На его счету победа на 17-м этапе «Тур де Франс — 2016», в 2018 году вошёл в десятку лучших общего зачёта французской гонки, заняв девятое место. Помимо этого, он дважды выигрывал этапы «Джиро д’Италия» (11-й этап, 2015 год; 13-й этап, 2019 год, и 10-е место в общем зачёте), в 2017 году занял пятое место в генеральной классификации итальянской гонки. В том же 2017-м он поднялся на подиум третьего крупного Гранд-тура «Вуэльта Испания», заняв по итогам гонки третье место.

Ранее Закарин заявил, что может сменить гражданство в случае, если санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении РФ вступят в силу. В декабре исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, писал NEWS.ru.