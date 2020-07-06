Стало известно, как Загитова заработала за год больше $1 миллиона

https://static.news.ru/photo/db52bb0a-bf9c-11ea-bb92-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию россиянка Алина Загитова стала за год долларовым миллионером и попала на 31-е место в рейтинге Forbes «40 до 40».

18-летняя спортсменка за прошедший год заработала $1,1 млн. Из них благодаря непосредственно спорту Загитова заработала $25 000: эту сумму ей принесли второе и третье места на двух этапах Гран-при, а также шестой результат в финале. Также Загитова как олимпийская чемпионка получает президентскую стипендию — 52 000 рублей в месяц, сообщает Forbes .

Помимо этого, большую часть денег Загитова заработала за участие в ледовых шоу.За 22 выступления в спектакле Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств» фигуристка заработала 8,06 миллиона рублей. За два шоу в Доброграде — 1 миллион рублей, а за выступления в Японии порядка $20 000.

Также Загитова получает крупные суммы от спонсорских контрактов с различными брендами. Точные суммы не называются, однако эксперты оценивают годовой контракт с атлетом уровня Загитовой в диапазоне от $100 000 до $200 000.

В декабре 2019 года Алина Загитова объявила о перерыве в спортивной карьере. Однако речи о её завершении нет, в будущем фигуристка намерена пробиться на Олимпиаду 2022 года.

Ранее NEWS.ru писал, что фанаты олимпийской чемпионки россиянки Алины Загитовой обрушились с критикой на Международный союз конькобежцев (ISU) из-за непопадания спортсменки в число победителей премии ISU Skating Awards.