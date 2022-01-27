«О братании с россиянами не может быть и речи»: украинский тренер об ОИ

Бывший главный тренер харьковского «Металлиста» и «Днепра» Мирон Маркевич, в последние пять лет возглавлявший комитет сборных Украинской ассоциации футбола, высказался о запрете для украинских олимпийцев фотографироваться с россиянами во время Игр-2022 в Пекине. Слова Маркевича приводит Metaratings.ru.

Здесь и комментировать особо нечего и, по большому счету, не было необходимости в таких указаниях. Каждый должен быть патриотом своей страны и четко знать, где друг, а кто — враг. Поэтому о каких совместных фото, братании с россиянами может идти речь, — сказал Маркевич.

Он также назвал Россию страной-агрессором, а лучшим ответом на «происки врага» — победы украинских спортсменов.

В понедельник, 24 января, сообщалось, что министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт рекомендовал спортсменам из своей страны не стоять рядом с российскими коллегами на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Перед этим сообщалось о рекомендациях не давать интервью на русском языке.

Олимпийские игры пройдут в период с 4 по 20 февраля.