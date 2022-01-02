«Новая сумочка сама себя не купит»: Загитова о новогодних желаниях

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о новогодних традициях в своей семье. Она отметила, что не загадывает желания под бой курантов, так как ни одно желание не сбывается, если не прикладывать усилия. Её слова приводит «Панорама ТВ».

А смысл загадывать желания под бой курантов? Если ничего не делать, ничего и не получится. Даже новая сумочка сама себя не купит — на неё надо заработать, — сказала фигуристка.

Также Загитова рассказала, что обязательно находится на новогоднем столе в её семье.

Детское шампанское — без него праздник не праздник. Рулетики из ветчины, сыра и чеснока. И роллы — последние шесть лет без них не обходимся. А вот оливье не едим, к сожалению или к счастью, не знаю, — добавила Загитова.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова не смогла выполнить ни один из прыжковых элементов в ходе показательного выступления на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Вместо обоих прыжков спортсменка исполнила «бабочки».