Американская фигуристка рассказала, что ушла из спорта в порно

https://static.news.ru/photo/b82bedce-b14e-11ea-9f19-fa163e074e61_660.jpg Мелисса Буланхаги Фото: John Lok/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывшая американская и филиппинская фигуристка Мелисса Буланхаги рассказала, что после завершения карьеры в одиночном катании она начала заниматься порнобизнесом.

Спортсменка призналась, что после неудачи в отборе к Олимпийским играм 2014 года пристрастилась к алкоголю, а позднее заинтересовалась порноиндустрией. Позднее Буланхаги поняла, что может зарабатывать на этом большие деньги и решила полностью посвятить себя порно.

Она также отметила, что хочет расти в своей новой профессии. На данный момент она успешно работает под псевдонимом Джада Кай, сообщает Jerusalem Post.

Буланхаги в 2006 году заняла третье место в юниорском чемпионате США, а её лучшим результатом в национальном первенстве среди взрослых стало десятое место в 2011 году. После этого она решила сменить спортивное гражданство, но не смогла отобраться на Игры в Сочи за сборную Филиппин.

Ранее подписчики чемпионке мира по фигурному катанию Елизавете Туктамышевой посоветовали сняться в порно. Такие предложения поступили после того, как девушка опубликовала видеоролик, на котором она исполняет зажигательный танец в своей квартире, писал NEWS.ru.