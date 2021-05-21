Дети на 12 оборотов: кто спасёт тренерскую карьеру Плющенко

После ухода Алёны Косторной и Александры Трусовой многие поставили крест на тренерской деятельности Евгения Плющенко. Однако в академии двукратного олимпийского чемпиона есть фигуристы, которые могут себя проявить и даже уже проявляют. Так, например, накануне девятилетняя фигуристка Арина Парсегова в очередной раз взорвала Интернет. Фигуристка исполнила аксель в 12,5 оборота на «удочке». Рассказываем о юной Парсеговой и других фигуристах, которые будут спасать тренерскую карьеру Плющенко.

Звезда YouTube

Ролик с прыжком в 12,5 оборота не первый случай, когда Арина Парсегова оказывается в центре внимания. Фигуристке было пять лет, когда она «взорвала» YouTube. На областных соревнованиях в Воронеже осенью 2017 года юная фигуристка продемонстрировала невероятную выдержку. Во время выступления из-за неисправности динамиков у пятилетней фигуристки постоянно прерывалась музыка. Однако это обстоятельство нисколько её не смутило. Она откатала свой номер от начала до конца под аплодисменты публики. Естественно, видео стало тут же вирусным. На данный момент YouTube ролик набрал более 3,5 млн просмотров.

Но одной популярностью в Интернете фигуристка не ограничилась. Перед прошлым сезоном Арина прошла отбор в группу Этери Тутберидзе, но из-за пандемии коронавируса не задержалась в сильнейшей женской группе по фигурному катанию. Вирус лишил фигуристку возможности тренироваться более трёх месяцев, а затем тренер Сергей Розанов перешёл к Плющенко. Сергей как раз курировал работу с детьми/юниорами в отделении «Хрустального». После того как он прекратил сотрудничество с Тутберидзе, немалое количество учеников ушли вслед за ним в академию двукратного олимпийского чемпиона.

Стоит отметить, что Плющенко получил в лице Парсеговой перспективную фигуристку. В свои девять лет она выполняет такие сложные каскады, как лутц-тулуп, флип-тулуп. Но не только в техническом аспекте преуспела фигуристка — многие отмечают её компетентность. Несмотря на свой юный возраст, Арина очень хорошо чувствует музыку, умеет передавать настроения композиций.

Что касается результатов, то к концу нынешнего сезона (первого под руководством Плющенко) фигуристке удалось выпрямить свои результаты. Дважды брала серебро на соревнованиях по своему возрасту. При грамотном и внимательном подходе Арина имеет большие шансы вырасти в качественную фигуристку. Правда, аксель в 12,5 оборота на «удочке» не говорит ровным счётом ни о чём, ибо «удочка» — это совсем не показатель. Как сказал однажды Алексей Ягудин, мы пятерные аксели на «удочке» выполняли ещё миллиард лет назад.

Сестринский тандем

История перехода сестёр Вероники и Алёны Жилиных от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко повторяет историю Арины Парсеговой. В обоих случаях весомую роль на трансфер оказал Сергей Розанов. Впрочем, в отличие от Арины сёстры успели подольше позаниматься под руководством Этери. А старшую Веронику и вовсе называли будущей звездой «Хрустального». Разговоры эти возникли не просто так.

Ещё в бытность Тутберидзе Вероника освоила многие элементы ультра-си (четверной сальхов, четверной тулуп и тройной аксель) и тем самым стала самой юной исполнительницей квадов в мире. Благодаря атлетизму и прыжковым навыкам её часто сравнивали с Александрой Трусовой и предвкушали мощную битву с Софьей Акатьевой, ещё одной юной квадисткой «Хрустального».

Вероника Жилина _veronikazhilina_/instagram.com

Но затем случился переход к Плющенко, а за ним последовал спад. Мало того что у фигуристки ухудшились результаты (12-е место на первенстве России, восьмое — на финале Кубка России), так ещё в этом сезоне Вероника редко радовала публику сложными прыжками — на соревнованиях можно было увидеть только четверной тулуп.

Хоть в нынешнем сезоне под руководством Плющенко 13-летняя фигуристка проявила себя не лучшим образом, потенциал у неё по-прежнему высокий. Если Веронике удастся стабилизировать свои прыжки, то его академия Плющенко может рассчитывать на неплохие результаты в будущем.

Главный «Ангел» до перехода Трусовой и Ко

Невероятно, но факт: Софья Титова тоже является бывшей ученицей Тутберидзе. Правда, юная Соня переходила к Плющенко, по сути, «пустой» и весь её основной прогресс случился в академии двукратного олимпийского чемпиона.

Пришла она ко мне со всеми двойными, ни одного тройного. Быстро восстановили, буквально за два месяца она прыгнула все тройные. Появилась стабильность, каскады три-три, изучаем четверные, аксель три с половиной. Всё рядом. Однако не форсируем, — вот что рассказывал о работе с Титовой Плющенко.

Действительно, элементы ультра-си не заставили себя долго ждать. Фигуристка довольно быстро освоила тройной аксель, четверной сальхов и тулуп. Но главное в другом. 12-летняя Софа стала чуть ли не единственной спортсменкой в академии, которая стала побеждать. Первая значимая победа как для Сони, так и для её тренера Плющенко случилась на первенстве Москвы среди девушек младшего возраста. Она обошла на соревнованиях девочек Тутберидзе. С той самой победы Соня шла без поражений. Единственная осечка случилась на последнем турнире этого сезона — первенстве России по младшим возрастам, когда Соня расположилась на второй строчке.

Эти соревнования вызвали большой ажиотаж. Мама Сони и её наставник обвинили арбитров в предвзятом судействе, а Соня прямо в «кисс энд край» расплакалась, увидев оценки.

Софья Титова Sofya Titova Figure skating/instagram.com

Но такие непростые дни бывают у всех спортсменов. Важно то, что Соня уже сейчас показывает не только классное катание, но и даёт результат. Причём в отличие от Жилиной она очень стабильна. С таким набором достоинств можно добиться больших результатов. На данный момент она, очевидно, один из важных активов Плющенко.

Олимпийские надежды

Ещё месяц назад Плющенко строил невероятные планы на будущий сезон. Он собирался вернуться на Олимпийские игры уже в качестве тренера. Но его главная олимпийская надежда — Трусова — вернулась к «мамочке». Впрочем, шанс поехать на игры всё ещё есть.

В академию Плющенко в начале года перешёл Владимир Литвинцев — фигурист, представляющий сборную Азербайджана. Его прямым наставникам является Сергей Розанов, но при желании Плющенко сможет присоединиться к Сергею и Владимиру в Пекине.

Но важно будет отметить, что с переходом в «Ангелы Плющенко» результаты фигуриста стали падать. Так, на последнем чемпионате мира Литвинцев занял только 27-ю строчку. Для понимания: год назад на чемпионате Европы он был девятым, а в 2019 году на мировом первенстве расположился на 17-й строчке.

Пока тяжело рассуждать о перспективах этого 20-летнего парня, но в рамках сборной Азербайджана он лучший. Да и у Плющенко сейчас есть возможность поехать на Игры только с ним.

Яблочко от яблони

Нельзя, конечно, пройти без упоминания сына Евгения Плющенко Александра aka Гном Гномыч. Восьмилетний Саша в прямом смысле слова растёт на льду. Более того, что Яна Рудковская, что сам Евгений с самого раннего детства Саши только и делают, что говорят о его большом спортивном будущем. Амбиции Плющенко-младшего тоже соответствует родительским. Он сам неоднократно заявлял, что собирается принять участие в пяти Олимпиадах.

Стоит признать, что восьмилетний Саша очень старается, он постоянно на тренировках, на сборах выполняет весь объём работы — то есть никаких поблажек у него нет. А вот результат есть: на всех турнирах, в которых он принимал участие, Саша завоёвывал первые места.

Правда, многие специалисты и тренеры отмечают, что пока никаких особенных задатков у парня нет. Но ему всего восемь лет. Поэтому, возможно, всё ещё впереди.