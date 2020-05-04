Чемпионат мира по водным видам спорта в Японии перенесли на 2022 год

https://static.news.ru/photo/e5faad38-8dd8-11ea-bbb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: FINA/facebook.com

Международная федерация плавания (FINA) объявила о переносе чемпионата мира по водным видам спорта в японской Фукуоке с 2021 на 2022 год из-за пандемии коронавируса.

Турнир пройдёт с 13 по 29 мая 2022 года, сообщает пресс-служба FINA. Президент организации Хулио Маглионе считает, что такое решение обеспечит наилучшие условия для всех участников чемпионата.

Ранее NEWS.ru сообщал, что чемпионат Европы 2020 года по водным видам спорта предварительно перенесён с мая на август из-за угрозы распространения коронавируса. Изначально турнир должен был пройти с 11 по 24 мая в Будапеште.