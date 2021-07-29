«Боже, какая женщина»: Испанский гимнаст ответил Навке на оскорбления

Четырехкратный чемпион Испании по художественной гимнастике Кристофер Бенитес Эрнандес ответил олимпийской чемпионке в танцах на льду Татьяне Навке на видео с его участием, которым она поделилась на своей странице в Instagram. Она ужаснулась купальнику спортсмена и заявила о надежде, что такого не будет в России. Своими мыслями гимнаст поделился в YouToube.

Здесь, в Испании хорошо принимают этот вид спорта. Нельзя дискриминировать, особенно детей, — сказал Эрнандес.

Он рассказал, что попал в спортивную гимнастику, где занятия его не впечатлили. Однако он обратил внимание на тренировки девушек по художественной. Когда он решил попробовать себя в новом видео спорта, он был «староват» — спортсмену было уже 14 лет. Однако руководитель секции разрешил посещать занятия. Сначала соревнования проходили с девушками, которым удавалось обыгрывать юношу.

О сообщении Татьяны Навки он узнал от приятеля, который позвонил и сказал, что в Instagram пишут «ужасные вещи». Спортсмен сделал принтскрин и поделился этим на своей странице. Уже на следующий день с ним связались из испанской спортивной федерации.

Почитал, подумал: «Боже, какая женщина». Не буду выражаться. Слова Татьяны — это слова, которые я слышал не раз за свою карьеру. Даже хуже — мне угрожали расплатой жизнью. Столько лет борьбы с комментариями, косыми взглядами, оскорблениями... То, что это вызвало такой резонанс, не могу переварить, — добавил он.

Спортсмен отметил, что до сих пор не может всем ответить. Детям важно прививать уважение и толерантность. Если это не нравится ей, то это не значит, что должно не нравится другим. Особенно его удивило, что она олимпийская чемпионка.

Ранее зарубежные фигуристы раскритиковали российскую экс-коллегу Татьяну Навку за слова о мужчинах в художественной гимнастике. Дискуссия развернулась в Instagram. Они признались, что больше чемпионка не является их кумиром.