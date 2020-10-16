БК «Химки» уступил «Басконии» и потерпел четвёртое поражение в Евролиге

https://static.news.ru/photo/9cc681e6-100f-11eb-a3d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: БК "Химки"

Подмосковные «Химки» в выездном матче четвёртого тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги проиграли испанской «Басконии» из Витории — 60:77 (18:15, 18:20, 11:19, 13:23).

У хозяев самыми результативными стали набравшие по 20 очков Акилле Полонара (плюс 10 подборов и 4 перехвата) и Рокас Гедрайтис (по 4 подбора и перехвата).

В составе химчан, снова по причине вспышки коронавируса в команде недосчитавшихся нескольких ключевых игроков, лучшую результативность показали Вячеслав Зайцев (17 очков, 8 результативных передач, 6 подборов) и Девин Букер (16 очков, 12 подборов).

Не одержав пока ни одной победы в текущем розыгрыше Евролиги, «жёлто-синие» опустились на последнее, 18-е место в турнирной таблице.

В пятом туре подмосковная команда 23 октября на «Арене Мытищи» встретится с израильским «Маккаби» из Тель-Авива.

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис из-за неоплаченного долга вынужден был добираться на игру в испанскую Виторию отдельно от команды, писал ранее NEWS.ru.