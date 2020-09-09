Бестемьянова считает, что Загитовой пора заниматься другими делами

https://static.news.ru/photo/19d95b5c-f2ad-11ea-af4f-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова поделилась мнением относительно решения Алины Загитовой сняться с контрольных прокатов ради проекта «Ледниковый период», съёмки которого уже начались.

Для меня её решение не является новостью, хотя у меня не было никакой инсайдерской информации. Для меня это нормальное решение взрослого человека. Я не знаю, приняла ли она окончательное решение завершить карьеру, выбрав проект «Ледниковый период», но на её месте я бы занималась спокойно другими делами. Она выиграла всё, что можно, она абсолютно любима всеми, настоящая звезда. Надо заниматься чем-то ещё в жизни, - сказала Бестемьянова корреспонденту NEWS.ru.

Загитова выиграла чемпионат России в 2018 году, также она является чемпионкой Европы 2018 года, чемпионкой мира 2019 года и победительницей финала Гран-при 2017 года.

Ранее олимпийская чемпионка объявила, что не примет участия в контрольных прокатах. С соответствующей просьбой спортсменка обратилась в Федерацию фигурного катания на коньках России, писал NEWS.ru.