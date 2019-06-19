https://static.news.ru/photo/88870eee-92ac-11e9-b656-fa163e074e61_1024.jpg Радар и стартовая площадка системы противоракетной обороны А-35 и А-135 Фото: Boevaya mashina/CC BY-SA 4.0/Wikimedia

Модернизацию противоракетной обороны (ПРО) Москвы планируется завершить к 2022 году. Об этом на коллегии Минобороны заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

В 2022 году [планируется завершить] модернизацию системы противоракетной обороны Москвы, — цитирует Шойгу « Интерфакс ».

Он отметил, что это позволит обеспечить решение приоритетных задач Военно-космических сил (ВКС).

Как писал News.ru, в июле 2018 года заместитель главкома ВКС Виктор Гумённый заявил, что система противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) Москвы и Центрального промышленного района способна отразить любые средства нападения противника. По его словам, такой комплекс является единственным в мире.