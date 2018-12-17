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Запретный город стал самым посещаемым музеем мира

Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Дворцовый комплекс Гугун в Пекине, известный как Запретный город, признан самым посещаемым музеем мира. В этом году его экспонаты осмотрели более 17 млн человек, что на 6,25% больше, чем в прошлом году.

По данным администрации комплекса, чаще всего его посещают молодые люди до 30 лет — примерно 40%. Ещё около 24% — люди в возрасте от 30 до 40 лет.

В настоящее время погулять по Запретному городу могут не более 80 тысяч туристов в день. Ограничение было введено для того, чтобы сберечь архитектуру и экспонаты музея.

Большой популярностью также пользуются кошки, живущие на территории комплекса. Именно с ними посетители предпочитают делать памятные фотографии, передаёт CCTV.

Ранее News.ru писал, что аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг самых популярных у туристов достопримечательностей России в 2018 году. Эксперты проанализировали как посещаемость, так и отзывы в Интернете. В топ-5 вошли Красная площадь, Петергоф, Казанский кремль, Троице-Сергиева лавра и озеро Байкал.


#китай #музеи #пекин #ЗапретныйГород
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